‘A Casa do Dragão’: HBO inicia as gravações da segunda temporada

Baseada em Fogo e Sangue de George R.R. Martin, a série dramática A Casa do Dragão, da HBO, começou a ter sua segunda temporada gravada no Leavesden Studios, no Reino Unido. O programa, que se passa cerca de 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones, conta a história da Casa Targaryen,

“A Casa do Dragão está de volta. Estamos encantados de gravar de novo com os membros da nossa família original, assim como novos talentos dos dois lados da câmeras”, disse o cocriador da série Ryan Condal, em comunicado à imprensa. “Todos os seus personagens favoritos logo estarão conspirando nas mesas do conselho, marchando com seus exércitos e cavalgando seus dragões para a batalha.”

O famoso trono de espadas Foto: HBO

Segundo o site Deadline, a 2ª temporada de A Casa do Dragão terá apenas oito episódios - dois a menos que a 1ª temporada.

O elenco desta segunda temporada inclui Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham também retornam.

A primeira temporada de A Casa do Dragão e todas as temporadas de Game of Thrones estão disponíveis na íntegra na HBO Max.

Continua após a publicidade