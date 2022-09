‘A Casa do Dragão’: o que esperar do episódio 5?

O Rei do Mar Estreito, episódio 4 de A Casa do Dragão, ou House of the Dragon, foi eita atrás de eita. Então dá para esperar que o episódio 5, que vai ao ar no domingo (18), às 22h, na HBO e HBO Max, traga as consequências do que aconteceu.

ATENÇÃO PARA OS SPOILERS DO EPISÓDIO 4 DE A CASA DO DRAGÃO, OU HOUSE OF THE DRAGON. LEIA SÓ DEPOIS DE ASSISTIR.

- Alicent (Emily Carey) e Rhaenyra (Milly Alcock) começaram uma reaproximação no episódio passado, mas, com Rhaenyra mentindo para a rainha sobre sua noite de sexo com Daemon (Matt Smith), isso não deve durar muito. Na corte, nenhum segredo está seguro por muito tempo. E, para piorar, Rhaenyra também passou a noite com Ser Criston Cole (Fabien Frankel) depois de ser abandonada por Daemon.

- Aliás, por que Daemon parou? Em sua outra cena de sexo (no bordel, com Misarya), Daemon também não terminou. Aqui, porém, pode ser que o único propósito era ser visto com Rhaenyra pelos espiões que ele sabe que estarão lá (nesse momento, os dois não estavam mais disfarçados). E, assim, quem sabe forçar o casamento com Rhaenyra para ficar mais próximo do trono.

- Alicent também não deve ficar nada feliz com a demissão de seu pai, Otto Hightower (Rhys Ifans), de sua posição como Mão do Rei. Ainda mais se descobrir que foi motivada por mentiras de Rhaenyra.

- E Daemon, será que foi se reunir com sua mulher, Rhea Royce (Rachel Redford), herdeira de Pedrarruna?

- Como vai ficar a relação de Rhaenyra e Criston agora? O rapaz realmente parece envolvido e ainda por cima jogou no lixo sua promessa de castidade (parênteses: esse negócio de castidade nunca deu muito certo, nem com Jon Snow, vivido por Kit Harington em Game of Thrones). Ela certamente gosta dele, mas tem os deveres inerentes à sua posição. Receita para um desastre.

- Rhaenyra também fez um acordo com seu pai de se casar com Laenor Velaryon (Theo Nate). Mas como o orgulhoso Corlys Velaryon (Steve Toussaint) vai receber o pedido do rei agora? Lembrando que a aliança entre os Targaryen e os Velaryon podia ter sido feita lá atrás, quando Corlys sugeriu que Viserys se casasse com sua filha Laena (Savannah Steyn). Viserys preferiu Alicent.

- A HBO já anunciou, então não tem spoiler, que vai ter casamento real. E, como sabemos, casamentos não costumam terminar muito bem nesse mundo.

- Havendo casamento, será que Daemon vai aparecer? É a cara dele surgir e colocar fogo em tudo.