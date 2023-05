‘A Família Stallone’ e ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’: veja estreias de maio no streaming

O que vai entrar nos principais catálogos de streaming em maio? Essa é uma pergunta que muita gente se faz a cada entrada de mês. As novidades são muitas. Tem o reality show A Família Stallone, que estreia no Paramount+ em 17 de maio.

Já o Disney+ vai disponibilizar o filme do Universo Cinematográfico Marvel Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que chega à plataforma no mesmo dia. E por falar em herói, do lado da DC Comics tem o lançamento de Shazam! Fúria dos Deuses no HBO Max.

No entanto, essas são apenas algumas das produções que chegam às plataformas neste mês.

Confira abaixo as principais estreias dos serviços de streaming em maio:

Disney+

Ed Sheeran: A Soma de Tudo - 3 de maio

Pela primeira vez, a superestrela global abre suas portas para mostrar sua vida privada com honestidade e profundidade enquanto explora os temas universais que inspiram sua música. A série segue Ed Sheeran depois que ele descobre algumas notícias que mudaram sua vida, enquanto o artista revela suas lutas e triunfos durante o período mais difícil de sua vida. Combinando imagens de arquivo nunca antes vistas, assuntos atuais, entrevistas autênticas com sua esposa e entes queridos e performances íntimas em locações de filmes, a série documental amplia as lentes para mostrar o que Sheeran pensa do mundo, de si mesmo e de sua música.

Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi - 4 de maio

Situado durante a era da Alta República, Star Wars: Aventura dos Jovens Jedi segue um grupo de jovens aprendizes enquanto estudam os caminhos da Força, exploram a Galáxia, ajudam cidadãos e criaturas em adversidades, enquanto aprendem habilidades valiosas necessárias para se tornar um Jedi.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania - 17 de maio

Os parceiros super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) retornam para continuar suas aventuras como o Homem-Formiga e a Vespa. Juntos, com os pais de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), a família explora o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará além dos limites do que pensavam ser possível.

A Cratera - 12 de maio

A Cratera conta a história de Caleb Channing (Russell-Bailey), um menino que foi criado em uma colônia de mineração lunar e está prestes a ser transferido permanentemente para um idílico planeta distante após a morte de seu pai (Scott Mescudi). Mas antes de partirem, para cumprir o último desejo de seu pai, Caleb e seus três melhores amigos, Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong) e Marcus (Thomas Boyce), e um recém-chegado da Terra, Addison (Mackenna Grace), levam um veículo sem autorização para fazer uma viagem, sua última aventura, com a intenção de explorar uma misteriosa cratera.

HBO Max

Moonfall: Ameaça Lunar - 12 de maio

No filme lançado em 2022, uma força misteriosa tira a lua de sua órbita e a lança em rota de colisão em direção à Terra.

O Pior Vizinho do Mundo - 12 de maio

Otto Anderson é um viúvo mal-humorado e enraizado em seus costumes. Ele encontra uma aliada em sua nova vizinha Marisol, de quem fica amigo e que vai colocar seu mundo de cabeça para baixo.

Shazam! Fúria dos Deuses - 23 de maio

Sequência do filme da DC, em que Deuses antigos chegam à Terra em busca da magia roubada deles há muito tempo. Nele, Shazam e seus aliados entram em uma batalha por seus poderes e o destino do mundo.

Prime Video

A Infância de Romeu e Julieta - 8 de maio

Novela escrita por Íris Abravanel baseada no clássico do teatro escrito por Shakespeare. É uma produção feita em parceria com o SBT. A trama acompanha a história de dois adolescentes de realidades socioeconômicas diferentes, que vivem no mesmo bairro e começam uma história de amor após se conhecerem por acaso. As diferenças entre suas famílias e amigos, porém, vão atrapalhar a relação dos dois.

Fear The Walking Dead - Temporada 8 - 16 de maio

A série derivada de The Walking Dead, que acompanha duas famílias de Los Angeles que precisam sobreviver ao apocalipse zumbi, chega a sua última temporada.

Pânico 6 - 3 de maio

Primeiro filme da franquia cuja história se passa em Nova York. Os quatro sobreviventes do massacre realizado pelo Ghostface decidem deixar Woodsboro para trás em busca de um novo começo. No entanto, eles voltam a ser alvo de um novo serial killer. O longa está disponível para aluguel.

Pearl - 4 de maio

Presa em uma fazenda isolada, Pearl deve cuidar de seu pai doente sob a vigilância de sua mãe. O filme é estrelado por Mia Goth. A atriz britânica é neta da também atriz brasileira Maria Gladys. Pearl será disponibilizado para aluguel na plataforma.

Super Mario Bros. - O Filme - 25 de maio

Mario é um encanador junto com seu irmão Luigi. Um dia, eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas. O filme ainda pode ser visto nos cinemas, mas chega para aluguel na plataforma no final do mês.

Paramount+

A Família Stallone - 17 de maio

Acompanhar famílias famosas é como um esporte para muitas pessoas. Se tudo começou com as Kardashians, a oferta atualmente chega até a família Stallone. O programa vai mostrar a vida pessoal do ator e sua família. Os espectadores terão a oportunidade de conhecer mais sobre a vida do ator, suas três filhas e sua esposa, Jennifer Flavin.

De Férias Com o Ex: A Ressaca - 18 de maio

Spin-off que acompanha os participantes da última temporada do “De Férias Com o Ex Caribe” em sua vida cotidiana, após um período de férias.

Star+

Planners - 5 de maio

Segue a história de Malena Carregal (Celeste Cid), uma mulher que, após se divorciar de Marcos Gutiérrez (Gonzalo Valenzuela), deixa seu emprego na renomada agência de organização de eventos corporativos de seu ex-marido. Graças ao incentivo de Cali (Leticia Siciliani), uma enérgica amiga do passado, Malena embarca em uma nova carreira para realizar o projeto que sempre sonhou: abrir sua própria agência de organização de eventos sociais. Com Cali como sócia e a adição de um famoso designer de interiores (Guillermo Pfening) à equipe, Malena usará todo o seu conhecimento e expertise para construir sua agência, fazê-la decolar e enfrentar todos os desafios e conflitos que surgem ao organizar uma festa inesquecível.

Dois Tempos - 10 de maio

A série conta em tom de drama e fantasia a história de Paz (Sol Menezzes) e Cecilia (Mari Oliveira), duas garotas de épocas diferentes que viajam no tempo e acabam trocando de corpos. Paz é a influenciadora brasileira mais importante de 2022, mas vê seu mundo desmoronar quando é cancelada na internet, perdendo seguidores e contratos. Cecilia é uma escritora de 1922 que é forçada a aceitar um casamento arranjado. Trancadas em seus quartos e sem perspectiva de escapar de seus destinos, as duas fazem o mesmo pedido: “Eu não quero muito, só quero ser livre!”. O universo as escuta e as duas jovens viajam misteriosamente no tempo e uma acorda no corpo da outra. Vivendo em séculos diferentes, elas vão encarar as dores e delícias das novas realidades, enquanto repensam as questões femininas de suas respectivas épocas e descobrem seus novos papéis no mundo.

Bel-Air - Temporada 2 - 24 de maio

O reboot da icônica sitcom dos anos 90 “Um Maluco no Pedaço” retorna para uma segunda temporada, na qual Will (Jabari Banks) e a família Banks começam a ver que seus sonhos não correspondem mais ao mundo de Bel-Air. Ao deixar de lado suas respectivas regras, cada personagem terá que decidir quais saltos dar para alcançar o sucesso pessoal.

O Culto Secreto - 24 de maio

Thriller psicológico baseado no best-seller policial In The Clearing do autor J.P. Pomare, inspirado nos cultos sombrios da Austrália e do mundo. A série narra os pesadelos de um culto e de uma mulher forçada a confrontar os demônios de seu passado para evitar o sequestro e submissão de crianças inocentes no futuro.