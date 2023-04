A Maravilhosa Sra. Maisel vai surpreender em sua quinta e última temporada; veja como

The New York Times - Em uma manhã de meados de outubro, no set da comédia A Maravilhosa Sra. Maisel, os cenógrafos prepararam o escritório sujo de Susie Myerson em Midtown, a gerente de talentos que usava um boné de jornaleiro e traz o brilho característico de Alex Borstein. Um tratador de animais supervisionou um bando de pombos do lado de fora de uma janela falsa enquanto um artista cênico pintava seus excrementos. Em uma névoa de fumaça de cigarro à base de ervas, os atores - Borstein, Alfie Fuller e Rachel Brosnahan - rodaram a cena de novo, de novo, de novo, até que as pausas desaparecessem e o diálogo parecia cantado.

Se você assistiu a A Maravilhosa Sra. Maisel, o primeiro programa de streaming a ganhar um Emmy de melhor série de comédia (um dos 20 Emmys no total), suspeitará, corretamente, que a iluminação era linda, os figurinos suntuosos, o cabelo e maquiagem exuberante. Cada pombo brilhava. (Os excrementos falsos também pareciam muito bons.) Um show que nunca encontrou uma situação que não pudesse embelezar e enfeitar, isso é Sra. Maisel.

Luke Kirby (E), durante a filmagem da última temporada de A Maravilhosa Sra. Maisel, em Nova York Foto: Heather Sten / NYT

Nesta cena, Midge, a exuberante personagem de Brosnahan, recebe uma notícia depois de um longo tempo.

“Você está falando sério?”, pergunta Midge, quando é informada por Susie.

“Sou uma Antígona sem as risadas”, responde Susie.

Sim, em sua quinta e última temporada, que estreia na sexta-feira, 14, na Prime Video e se passa em 1961, Midge Maisel, a única decana do Upper West Side a trabalhar de azul, finalmente se sai bem. (Exatamente quando, onde e como? Você terá que perguntar a um pombo.) Amy Sherman-Palladino, que criou a série, e seu marido, o produtor executivo Dan Palladino, sempre imaginaram que terminaria assim - rápida e saltitante e vestida para emocionar.

“Todo mundo sabia que Midge ficaria famosa”, disse Palladino. “Teria sido uma jornada muito decepcionante para as pessoas se ela simplesmente decidisse ser uma dona de casa.”

“Uma dona de casa muito engraçada e fabulosa”, corrigiu Amy. “Mas esse não era a trajetória.”

A trajetória, em vez disso, foi um redemoinho ascendente marcado por tons de joias e uma trilha sonora alegre (três desses Emmys foram para excelente supervisão musical), um sonho febril de meados do século recheada com uma cobertura de doces. Por baixo desse revestimento estava a história de uma mulher - na verdade duas mulheres, incluindo Susie - triunfando em uma indústria dominada por homens por meio de coragem e uma habilidade nativa.

Luke Kirby, durante a filmagem da última temporada de A Maravilhosa Sra. Maisel, em Nova York, em março de 2023 Foto: Heather Sten / NYT

O piloto de A Maravilhosa Sra. Maisel foi filmado em 2016 e, mesmo durante a produção, Amy e Dan acreditavam que a série poderia fazer sucesso.

“Foi um show que meio que saltou de nossos monitores enquanto estávamos filmando”, disse Dan. Mas algumas décadas no negócio ensinaram o casal de que todo o pop do mundo não poderia garantir que os executivos aceitariam ou que o público o abraçaria.

Brosnahan, então com 26 anos e mais conhecida por um arco de vários episódios como uma garota de programa condenada em House of Cards, também tinha dúvidas. Depois de anos, como ela disse em uma entrevista recente, “chorando e morrendo”, ela mal podia acreditar que os criadores haviam confiado nela para interpretar uma comediante stand-up.

“Parecia assustador e impossível, petrificante e emocionante”, disse ela, temendo que o piloto sobre uma mulher que descobre seu caminho usando um decote em forma de coração e uma caçarola fosse percebido como nichado demais.

Rachel Brosnahan, durante a filmagem da última temporada de A Maravilhosa Sra. Maisel, em Nova York, em março de 2023 Foto: Heather Sten / NYT

“Lembro de terminar e pensar: ‘Mas quem vai assistir?’”, disse a atriz.

Algumas pessoas assistiram ao piloto, mas, como a Amazon mantém seus números de visualização em segredo, os criadores nunca souberam quantas foram. O suficiente, de qualquer maneira, para a Amazon sinalizar duas temporadas para o programa, seu primeiro compromisso de várias temporadas. Seu serviço Prime Video passou por várias mudanças de paradigma desde então, mas ano após ano (e Emmy após Emmy), a empresa manteve a fé em Sra. Maisel.

“A gente esperava que, em algum momento, alguém dissesse: ‘Elas realmente precisam de tantas saias?’”, disse Dan. “Isso nunca aconteceu.”

Mas até as saias têm que acabar em algum momento. O casal tomou a decisão de encerrar a série em sua quinta temporada como mútua.

“Tornou-se uma decisão conjunta com a Amazon”, esclareceu Amy. Nesses últimos episódios, ao mesmo tempo em que amarravam quaisquer fios pendentes da trama, eles queriam dar aos espectadores uma noção não apenas de como Midge finalmente chega ao grande momento, mas também o que essa quebra significa para os personagens principais do programa. A temporada final de nove episódios é repleta de vai e vem na linha do tempo, projetada para mostrar o que acontece com Midge e sua grande família.

Esses saltos no tempo dão ao show uma seriedade que nem sempre existiu. “A vida é uma série de escolhas, e algumas delas são estúpidas e outras ótimas”, explicou Dan. “Parte do que esses flashforwards fizeram por nós foi mostrar as consequências das escolhas que ela fez.”

Até agora, A Maravilhosa Sra. Maisel apresentou amplamente o arco de Midge como uma escalada ascendente e destemida. Quando seu casamento desmoronou, ela subiu no palco de uma boate e não saiu do foco desde então.

“Achei sua resiliência e sua coragem para continuar enfrentando a mudança inspiradoras”, disse Brosnahan. Mas essa resiliência e essa coragem tiveram algum custo? Esta temporada final, por mais alegre que seja, confirma que sim.

As temporadas anteriores encobriram a negligência de Midge com seus filhos. Esta última remove um pouco desse brilho, ao mesmo tempo em que enfatiza o robusto sistema de apoio - um pai noivo, uma governanta hiper competente, dois pares de avós dedicados - do qual os Maisels mais jovens desfrutam.

Ainda assim, de acordo com os criadores, o sucesso ou fracasso de Midge como mãe não era especialmente importante. “Eu não estava planejando fazer uma história sobre uma mãe”, disse Dan. “Esta foi a história sobre uma mulher descobrindo sua própria ambição em uma época em que as mulheres não deveriam ter ambição.”

Brosnahan concorda. “Não sei se importa que tipo de mãe ela é”, disse, observando que os homens ambiciosos das séries de prestígio da TV não foram submetidos à mesma crítica. “Simplesmente não tivemos essa conversa neste contexto sobre Don Draper ou mesmo Walter White.”

O show permitiu que muitas pessoas além de Midge realizassem suas ambições pessoais. Borstein, que ganhou dois Emmys pelo programa, quase desistiu do negócio quando recebeu o roteiro do piloto. Ela admirava a dureza de Susie e também sua vulnerabilidade.

“Foi emocionante ver uma personagem feminina tridimensional e não apenas uma personagem vazia”, disse ela, que observou paralelos entre sua própria carreira e as de Susie e Midge. “Pareceu muito verdadeiro para mim”, disse. “Sempre tive que traçar meu próprio caminho.”