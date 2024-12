A atriz Alice Wegmann deu detalhes dos bastidores das gravações de Senna, série da Netflix sobre Ayrton Senna, e, neste sábado, 7, mostrou registros das filmagens feitas na Irlanda do Norte. A artista interpretou Lilian Vasconcellos, primeira e única mulher do piloto, na produção.

Nos registros, Alice apareceu em momentos divertidos com Gabriel Leone, que viveu o protagonista na série. Ela também mostrou as filmagens de cenas marcantes da produção, além de um vídeo da sua caracterização – para viver Lilian, ela usou uma peruca loira. Veja as fotos e os vídeos acima.

Alice Wegmann com Gabriel Leone nos bastidores das gravações de 'Senna' na Irlanda do Norte. Foto: @alicewegmann via Instagram

PUBLICIDADE Senna estreou no catálogo da Netflix na semana passada e, nesta semana, foi indicada ao Critics Choice Awards. A série disputa a categoria de Melhor Série de Língua Estrangeira com produções como A Amiga Genial, da Max, Pachinko, da Apple TV+, e Round 6, da Netflix. Confira a lista completa aqui. Senna e Lilian se conheceram durante a juventude, no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo. Antes mesmo de se destacar na Fórmula 1, o piloto se casou com sua ‘paixão de infância’ em 1981. Anos mais tarde, eles foram morar na Inglaterra enquanto o esportista disputava provas da Fórmula 3.

Publicidade

Para Lilian, a insistência de Senna em correr foi um teste para o relacionamento, levando à decisão conjunta do casal se separar oficialmente em 1983.