Análise: decadente, ‘Barry’ pode ser salva em seu episódio final?

O episódio final da 4.ª e última temporada de Barry, série da HBO, vai ao ar na noite deste domingo, 28 (logo após outro ‘season finale’, o de Succession), com a missão de dar um encerramento digno a um dos maiores sucessos recentes do canal.

Atenção: o texto a seguir pode conter spoilers até o 7.º episódio da 4.ª temporada!

Bom início

Barry começou com tudo: nas duas primeiras temporadas, a premissa de unir o cotidiano de um assassino profissional que mata as pessoas como um psicopata e tem envolvimento com a máfia chechena à sua tentativa de se tornar um ator de teatro profissional dava margem para ótimas cenas de humor.

Sua tentativa de sair do isolamento, quando só se comunicava com Fuches (Stephen Root), rendia diálogos interessantes com seus colegas de aula de atuação na escola do egocêntrico Gene Cousineau (Henry Winkler) ou seus ex-companheiros dos tempos em que serviu no Oriente Médio.

Os paralelos entre os sentimentos aflorados pelo seu lado assassino e a forma como tinha destaque em algumas atuações no palco também chamavam atenção. Sem falar nas ótimas aparições de Noho Hank (Anthony Carrigan).

Anthony Carrigan caracterizado como o Noho Hank de 'Barry' em 2023. Foto: Peter Bohler/The Washington Post

Série perdeu humor ao longo dos episódios

Ainda que o drama, a ação e a despedida de personagens marcantes (que morreram aos montes ao longo da série) sempre estivessem presentes, talvez o ponto forte da série tenha sido justamente o desenrolar bem-humorado que a maioria das situações levava.

A 2.ª temporada manteve o fôlego da primeira, mas na 3.ª, lançada após um hiato de quase três anos, as coisas parecem ter começado a mudar. Em seus últimos episódios, porém, houve certa melhora.

A 4.ª temporada demorou a engatar o ritmo - inclusive, o episódio que mostra a passagem do tempo e a forma que Barry (Bill Hader, também diretor e roteirista) e Sally (Sarah Goldberg) usaram para se esconder de seu passado pareceu estranho e arrastado.

Barry não se tornou exatamente uma série ‘ruim’, apenas parece ter mudado muito o foco da trama. A quantidade de boas cenas de humor diminuiu, e a sensação de familiaridade com o resto de elenco também foi embora na última temporada. Quem acompanhava a história mais pelo lado cômico, provavelmente sentiu que os episódios mais recentes deixaram um pouco a desejar.

Um exemplo disso são as avaliações do público no site Rotten Tomatoes, com índices de aprovação de 90% na temporada de estreia, aumentando para 93% na seguinte. Em seguida, decadência para 89% e 85%.

Quanto ao episódio final, ele dificilmente terá tempo hábil para ‘salvar’ a última temporada de Barry, mas ainda tem todos os ganchos para dar um final digno e honroso à série.