Análise: ‘Ted Lasso’ estreia 3ª temporada presa na repetição

The Washington Post - “Às vezes, me pergunto o que diabos ainda estou fazendo aqui”, Ted Lasso diz a seu terapeuta na terceira temporada do famoso programa otimista. “Quero dizer, eu sei por que vim, mas é sobre ficar por aqui que não consigo entender.”

É para o crédito e também o detrimento de Ted Lasso que o programa levanta essa questão antes que o espectador possa, no primeiro episódio da nova temporada, que estreou no Apple TV+, pensar o mesmo. Por outro lado, a comédia sobre o adorável técnico de futebol do time Kansan, que se muda para a Inglaterra a fim de treinar um time de futebol medíocre, sempre esteve um pouco mais interessado na meta-análise auto-referencial do que em seus personagens reais.

Jason Sudeikis em cena como Ted, técnico do time do Richmond, dando entrevista coletiva Foto: Colin Hutton / Apple TV+

Isso também fica claro na troca: a resposta tranquilizadora do terapeuta (Ted não gosta de desistir) não é suficiente. Não como uma intervenção terapêutica (este é realmente um bom motivo para viver longe de seu amado filho por três anos de formação?) nem como uma explicação na TV de por que nossos personagens estão onde estão ou fazendo o que estão fazendo, o que torna a provavelmente última temporada de Ted Lasso em algo como estar pisando na água.

O problema não é apenas que arcos específicos se dobram até que se encaixem sob a pressão para fornecer resoluções temporárias e vagamente redentoras. É que a visão de mundo de nenhum personagem é estável o suficiente - nem suas motivações são duráveis - para suportar as necessidades do enredo lúdico, mas sem apostas, ou a enxurrada de referências divertidas.

Em vez de aumentar a tensão ou o verdadeiro desenvolvimento, ficamos presos na repetição: Ted percebe que está reprimindo algo, confronta-o e as coisas melhoram por um instante. Alguém pede desculpas e tudo é perdoado. Vencer não é tudo (ou é?). E o time em questão, o AFC Richmond, sempre o azarão, continua sendo o azarão.

Brett Goldstein (E), Toheeb Jimoh, Hannah Waddingham, Jason Sudeikis e Brendan Hunt, atores da série Ted Lasso, durante lançamento no Four Seasons Hotel, em Los Angeles Foto: Willy Sanjuan / Invision / AP

O espetáculo tem consciência de sua circularidade. No piloto, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) contratou Ted especificamente porque ele nunca havia treinado futebol. Seu plano moderadamente maligno era sabotar o amado clube de futebol de seu malvado ex-marido Rupert Mannion (Anthony Head), que ela conseguiu no divórcio, porque nada o deixaria mais infeliz do que ver Richmond perder. Nesta temporada, ela quer fazer Rupert (que continua mau) sofrer ao assistir a vitória de Richmond.

Pode-se entender isso - Rupert comprou um clube de futebol diferente nos anos seguintes e presumivelmente quer que ele esmague o de sua ex-esposa -, mas essa subtrama parece entender radicalmente mal a intensidade do fanatismo esportivo, que é o assunto ostensivo do programa.

A série confronta esse problema por meio de uma exposição desajeitada. “Naquela época, eu queria destruir tudo o que Rupert amava, possuía e cobiçava”, diz Rebecca à sua melhor amiga Keeley Jones (Juno Temple). “Mas agora não sinto a necessidade de destruir a vida dele. Agora só quero vencê-lo. Vencer. Isso é crescimento, certo?”

É isso? Não é mais ou menos isso que (o malvado) Rupert quer? Há indícios de que Rebecca pode aprender algum tipo de lição aqui (Keeley a aconselha a “deixar Rupert ser Rupert”), mas a configuração não é forte o suficiente para entrar em crise ou alimentar uma transformação.

Se a jornada de Rebecca parece confusa, a de Ted também não é diferente. O treinador continua avesso a conflitos, afável, autoconsciente, autodepreciativo e triste com o fim de seu casamento. No entanto, as qualidades que o tornaram notável como um treinador renegado - em particular, sua rejeição por princípios de uma cultura em que jogadores super astros como Jamie Tartt monopolizam os holofotes e minam o moral da equipe - parecem ausentes na terceira temporada.

Quando uma superestrela ainda mais egoísta chamada Zava (Maximilian Osinski) aparece, a equipe (e Ted) passa vários episódios sem se incomodar com sua recusa em ser um jogador da equipe. Vi apenas os quatro primeiros episódios e estou confiante de que a série disciplinará Zava com o tempo, mas a atitude de Ted durante tudo isso é inexplicável. Agora ele aprova a vitória a qualquer custo? Ou não percebeu?

O problema com uma terceira temporada é que você já sabe se um programa irá a algum lugar interessante, e a resposta - em Lassoland - geralmente é não. Parece improvável que uma subtrama envolvendo um personagem enrustido gere muita tensão, sendo difícil imaginar um universo onde jogadores de futebol calorosos que tocam sem ironia uma placa que diz “Acredite” não aceitariam um companheiro de equipe gay.

A empresa de relações públicas de Keeley é igualmente pouco inspiradora: outra subtrama anêmica na qual ela contrata um amigo leva muito tempo para ser o foco.

Quanto ao Nate de Nick Mohammed, sua virada para o lado sombrio - ele abandonou Richmond na segunda temporada para gerenciar o time de Rupert - tinha um potencial real. Por mais caricatural que sua jornada para o empoderamento às vezes parecesse, o raciocínio por trás da raiva explosiva de Nate em relação a Ted era inesperado, mas crível. O ex-homem do kit queria punir Ted por fazê-lo se sentir especial quando ele era apenas mais um destinatário da boa vontade de Lasso.

É verdade que um certo tipo de gentileza reflexiva pode parecer falso e que a auto-realização do tipo que o programa parece fetichizar sem pensar pode ter consequências sombrias e não intencionais. Este foi um conflito estranho, mas genuinamente intrigante. No final da última temporada, Ted Lasso parecia prestes a finalmente questionar seu próprio espírito orientador; talvez torcer por todos em sua jornada para se tornar a versão mais poderosa e confiante de si mesmos não seja uma boa mistura.

Jason Sudeikis, na apresentação da terceira temporada da série Ted Lasso, no Westwood Village Theater, em Los Angeles Foto: David Swanson / Reuters

Se os quatro primeiros episódios são alguma indicação, no entanto, a subtrama de Nate não está indo a lugar nenhum interessante, e a maioria dos conflitos que estão por vir é, de alguma forma, desmotivada e repetitiva.

Isso não significa que Ted Lasso não está evoluindo. A série retém muito do que a torna divertida - um elenco adorável, boas piadas e a inclusão hilária de uma letra musical (uma canção do musical The King and I, Getting to Know You, faz uma aparição surpreendente).

Uma montagem de Ted desmontando os estádios de Lego com os quais ele destruiu seu apartamento para a visita de seu filho Henry é de partir o coração; Sudeikis continua a apoiar a positividade implacável de Ted com tristeza, sem fazer o primeiro parecer falso. Isso não é tarefa fácil.

Mas quando a câmera se move para um conjunto de estatuetas de Lego representando o elenco - incluindo uma de Nate, ao lado - é difícil não sentir que os personagens do show também são bonecos de ação, fazendo tudo o que o enredo exige deles sem muita consideração para o que veio antes, para então produzir um efeito específico e esquecível.