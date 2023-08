Angus Cloud e ‘Euphoria’: como foi o trabalho do ator na série e por que ela fez tanto sucesso?

O ator Angus Cloud, que interpretava Fezco na série dramática de sucesso da HBO Euphoria morreu de causas desconhecidas, aos 25 anos. A informação foi divulgada pela família nesta segunda-feira, 31.

Angus Cloud em 'Euphoria': Fez, personagem do ator era queridinho dos fãs por ser um 'traficante do bem' Foto: Divulgação/HBO

Cloud esteve no elenco da série entre 2019 e 2022. O ator deu vida ao personagem Fezco “Fez” O’Neill, nas primeira e segunda temporadas da produção vencedora do Emmy. Fez era um traficante de drogas que era bem próximo da protagonista Rue, interpretada por Zendaya e que trabalhava ao lado de seu irmão, Ashtray, de apenas 10 anos, uma criança bem violenta.

O jovem aparece já no primeiro episódio, quando Rue o procura logo após sair da reabilitação para comprar drogas. Ao longo da série, percebemos que o personagem se torna uma espécie de protetor de Rue. Tanto que ainda no início da série, no terceiro episódio, ele deixa de vender drogas à menina temendo por seu bem-estar, prendendo ela fora de sua casa. Ainda assim, Rue culpa Fez por seu vício.

A segurança que o jovem passa a Rue é tão grande, que ela chega a pedir para ele que dê um susto no estudante atleta Nate, personagem do ator australiano Jacob Elordi, para defender sua amiga Jules (Hunter Schafer). Na primeira temporada, ele chega a, de fato, intimidar Nate. Sem usar arma, o traficante alerta o estudante que Rue é como sua família, exigindo que a deixe em paz, além de seus amigos. Na trama, Jules está se afastando de Rue, que acha que a culpa é do atleta.

No início da segunda temporada, acontece o que muitos acham ser um episódio catártico. Depois de Nate fazer uma denúncia à polícia, a casa de Fez é invadida por policiais e ele acaba perdendo todo seu estoque de drogas. O jovem, então cumpre a promessa que tinha feito a Nate, de que ele se daria mal, se tentasse alguma gracinha.

Além de ser um protetor para Rue e suas amigas, Fez fazia a linha cuidador com sua avó, que o cria desde que foi abandonado por sua mãe. É por ela que Fez trafica drogas, para sustentar seu tratamento. Por ser um personagem carinhoso, apesar da conduta criminosa, Fez conquistou o coração das pessoas.

Seu personagem deveria morrer no final da segunda temporada, que foi ao ar em 2022. No entanto, o roteiro do último episódio foi reescrito um dia antes da gravação e quem morreu na versão filmada foi o irmão de Fez.

Após a divulgação da notícia da morte do ator, o perfil oficial da série no Twitter escreveu: “Estamos incrivelmente tristes ao saber da morte de Angus Cloud. Ele era imensamente talentoso e uma parte amada da família HBO e Euphoria. Estendemos nossas mais profundas condolências a seus amigos e familiares durante este momento difícil”.