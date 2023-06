Anitta postou no Twitter que assistiu a nova temporada de Black Mirror, da Netflix, mas que não estava compreendendo o roteiro. Segundo a artista, os diálogos estavam “mal feitos” e as histórias eram “bobas e sem propósito”. Para ela, apenas o primeiro episódio, intitulado A Joan é péssima [em tradução livre], é o único que vale a pena, pois o resto “vai só ladeira abaixo”.

No entanto, a conta da plataforma de streaming do Brasil, disse que a série está “focada na carreira internacional” - em alusão as diversas entrevistas que a brasileira expôs seu desejo de focar no mercado estrangeiro.

Alguns minutos depois, eles postaram outro comentário, dizendo que era brincadeira e que deseja ver a cantora na sexta temporada de Elite. Seu nome já está confirmado e ela aparece em um trecho da série espanhola.

Anitta critica nova temporada de ‘Black Mirror’ e recebe resposta atravessada da Netflix Foto: Reprodução/Twitter/@Anitta

Na sequência, a cantora enviou mais uma mensagem antes que a plataforma encerrasse com emojis de coração. “Poxa, mas então era pra mudar pra melhor, né? Olha pra mim, até série internacional da Netflix eu tô fazendo. Se quiser, chama na DM [mensagem direta] que eu te dou umas dicas [risos]”, disse.

Continua após a publicidade





Anitta e Netflix

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, Anitta revelou que tem mais um projeto documental a caminho - ela já tem Vai Anitta (2018) e Anitta, Made in Honório (2020), ambos disponíveis na Netflix.

Cena de 'Anitta: Made In Honório', da Netflix Foto: Reprodução de 'Anitta: Made In Honório' (2020) / Netflix

“Comecei a gravar com uma ideia completamente diferente e estamos apresentando para as plataformas de streaming. E ainda não está pronto porque é uma ideia tão diferente que está difícil encontrar alguém que execute bem. A Alice Braga [atriz e diretora brasileira] está envolvida, mas por conta de agenda não conseguimos continuar. Precisava de uma pessoa que ficasse 24 horas por dia respirando o mesmo oxigênio que o meu (...) Quero mostrar a Larissa na visão de outra pessoa”, revelou.