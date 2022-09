Aos 50 anos, série ‘The Waltons’ ainda desperta amor e nostalgia dos fãs

Os pais do reverendo Matt Curry eram filhos da Grande Depressão, assim como The Waltons - a amada família da TV cuja série no horário nobre estreou há 50 anos.

Quando Curry estava crescendo em uma fazenda no norte do Texas, seu pai carpinteiro e sua mãe professora muitas vezes discutiam de brincadeira sobre quem teve uma infância mais pobre.

“A Depressão Econômica foi o momento seminal de suas vidas - o tempo em que a família se preocupava em sobreviver”, disse Curry, agora um pastor presbiteriano de 59 anos em Owensboro, Kentucky. “Meu pai costumava falar sobre como seu pai iria trabalhar fora da cidade e enviar US $ 5 por semana para alimentar e vestir a família.”

Então, quando The Waltons, ambientado em 1932 e passando pela Segunda Guerra Mundial, estreou na CBS em 14 de setembro de 1972, os Currys se identificaram intimamente com as histórias. Milhões de outros sentiram o mesmo, e o drama de quinta-feira à noite sobre uma família da era da Depressão na zona rural da Virgínia se tornou um dos programas mais populares e duradouros da TV.

Em uma época em que as redes de TV geralmente evitavam conteúdo “perigoso”, The Waltons era notável por abordar tópicos difíceis - religião, em particular -, observa Robert Thompson, diretor do Centro Bleier de Televisão e Cultura Popular da Universidade de Syracuse.

“Foi uma série importante, e acho que na verdade não recebe a atenção que merece”, disse Thompson. “The Waltons realmente se aprofundou em alguns temas espirituais muito, muito sérios. Por exemplo, um ateu vem à cidade e temos toda essa discussão entre ateísmo e espiritualidade.”

The Waltons teve nove temporadas e 221 episódios, chegando ao segundo lugar nas classificações da Nielsen. Meio século depois, ainda provoca nostalgia entre os fãs leais que não resistem a assistir a reprises da TV a cabo, assistir episódios por meio de aplicativos de streaming e acompanhar ex-estrelas pelas mídias sociais.

Os atores que interpretaram a família Walton série que estreou em 1972. Foto: CBS / AP

Baseada na vida de seu criador, o falecido Earl Hamner Jr., a série seguiu uma grande família extensa vivendo em uma casa de fazenda de dois andares e administrando uma serraria na cidade fictícia de Walton’s Mountain, no sopé de Blue Ridge. Os pais, avós e sete filhos - John Jr., Jason, Mary Ellen, Erin, Ben, Jim-Bob e Elizabeth - foram retratados vestindo macacões e vestidos, rezando nas refeições e superando as adversidades por meio de trabalho duro e graça.

The Waltons focou em John Jr., conhecido como John-Boy, interpretado por Richard Thomas e modelado em Hamner. Irmão mais velho, ele aspirava ser escritor e experimentar o mundo além de sua humilde criação.

Agora com 71 anos e estrelando como o advogado Atticus Finch em uma produção que está em turnê de O Sol É Para Todos, Thomas disse que ainda ouve os fãs gritarem “Boa noite, John-Boy!” após cada apresentação. O bordão familiar presta homenagem ao papel vencedor do Emmy que o tornou famoso.

Richard Thomas, que interpretou John Boy na série 'The Waltons', durante evento do prêmio Tony, em 2017. Foto: Charles Sykes / AP

“É meio surpreendente que ainda estejamos falando sobre um programa 50 anos depois”, disse Thomas, que narra A Waltons Thanksgiving, um filme feito para a TV que vai ao ar neste semestre na rede CW. “Ter esse tipo de longevidade significa o suficiente para as pessoas quererem fazer uma nova versão - não sei exatamente por quê”, acrescentou. “Sei que afetou a vida de muita gente. Mas acho que principalmente a escrita de Earl Hamner foi tão boa e o elenco se amava tanto e estávamos tão comprometidos.”

John-Boy teve muito a ver com a popularidade do programa - e inspirou muitas paixões na época entre fãs como Jerri Harrington, agora com 67 anos, de Centreville, Virgínia. Ela ainda assiste a um episódio todas as noites com seu marido de 47 anos. Durante os primeiros dias assustadores da pandemia da covid-19, ela disse, seus personagens - particularmente a vovó Esther, interpretada pela falecida Ellen Corby - trouxeram uma sensação de conforto e retorno à infância. “Parece familiar”, disse Harrington, também avó.

Outra fã de longa data, Carol Jackson que, como Curry, é filha de pais da era da Depressão, vê a história de sua própria família refletida. Ela se tornou fã quando estava no jardim de infância e, já adulta, colocou DVDs Waltons nas cabines do resort que sua família operava em Ozarks, no norte do Arkansas. As histórias caseiras ainda se conectam com a mãe de três filhos de 55 anos.

“Eu apenas disse aos meus filhos, ‘Um dia, quando eu for velho e estiver na minha cadeira de rodas, apenas me coloquem na frente de The Waltons em um loop contínuo, e eu ficarei feliz’”, disse Jackson.

Kami Cotler, que tinha 6 anos quando estrelou como a irmã mais nova Elizabeth no filme de TV de 1971 que lançou a série, ainda interage regularmente com esses fãs através de sua página no Facebook, que tem quase 150 mil seguidores. Cotler disse que The Waltons compartilha “verdades universais” que ajudam a explicar sua popularidade duradoura.

“O programa frequentemente contava histórias humanas realmente simples e que ressoam com as pessoas porque é assim que a vida é”, disse Cotler, agora educadora no sul da Califórnia. “As pessoas vão brincar que era muito doce, mas não acho que fosse realmente assim.”

No programa, os pais John Walton Sr. e Olivia Walton - interpretados, respectivamente, pelo falecido Ralph Waite, um ministro ordenado na vida real, e Michael Learned - frequentemente entravam em conflito sobre suas diferentes abordagens a Deus. Olivia era uma batista devota, mas John Sr. não frequentava a igreja. “Sempre procurei por Deus à minha maneira”, disse ele em um episódio.

Um tema em curso foi a aparição em Walton’s Mountain de estranhos - uma família judia fugindo da perseguição nazista, um boxeador negro e pregador levantando dinheiro para uma nova igreja, uma atriz de Hollywood que fumava e bebia - que provocaram uma recepção mista.

No episódio The Sinner, de 1972, um jovem pastor interpretado pelo falecido John Ritter chegou pregando versículos bíblicos recheados de fogo e enxofre. Mas ele inadvertidamente ficou embriagado depois de beber muito da “receita secreta” servida pelas irmãs Baldwin, duas personagens recorrentes, mulheres empertigadas que não davam dicas de que eram contrabandistas.

Depois que o acidente desencadeou um escândalo, John Sr. fez uma rara aparição na igreja e apontou para as palavras de Jesus em João 8:7: “Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra”.

“O aspecto religioso da série tinha a ver com o fato de que Earl Hamner estava falando sobre um tempo e um lugar onde essas questões estavam muito em jogo”, disse Thomas, agora avô de quatro filhos. “Quero dizer que, em uma pequena comunidade nas montanhas da Virgínia na Depressão, se você não lida com o aspecto da igreja das coisas, então você não lida com as coisas como elas eram.”

Ao longo da série, os Waltons e seus vizinhos aprenderam lições valiosas sobre como superar as diferenças e tratar a todos com amor e respeito. Essas lições, disse Cotler, “talvez sejam ainda mais relevantes hoje”.

Em uma nota pessoal, Cotler, uma judia secular, credita ao vovô Zeb, interpretado pelo falecido Will Geer, o ensinamento para cantar músicas de igreja no programa.

O programa “falou sobre religião e fé de uma forma que não rebaixa as pessoas”, disse Curry, pastor do Kentucky. “Há algo lá que estamos perdendo hoje, e é o senso de comunidade, de unidade, de lutar em tempos difíceis.”