Após Irmãos Menendez, qual a próxima história real de ‘Monstros’?

Durante o evento de estreia de Monstros: Irmãos Menendez, o criador da série revelou que Ed Gein será interpretado por Charlie Hunnam. De acordo com o Deadline, a nova temporada começará a ser gravada a partir de outubro, apesar de ainda não existir previsão de estreia.

Nascido em 1906, em Wisconsin, nos Estados Unidos, Ed Gein teve uma infância turbulenta com um pai alcoólatra e uma mãe superprotetora que evitava que ele tivesse contato com o que considerava ruim. Essa criação fez com que ele se tornasse obcecado pela mulher, que morreu em 1945.