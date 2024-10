Aposentado, diretor de ‘Sonho de Liberdade’ e ‘À Espera de um Milagre’ comandará ‘Stranger Things’

Darabont dirigiu o seu último longa, O Nevoeiro, em 2007, e depois ainda comandou episódios das séries The Walking Dead, em 2010, e Mob City, em 2013. Sobre se Stranger Things fará com que ele volte à atividade de vez, o cineasta respondeu: “Eu não tenho saudades do negócio, mas sinto falta de estar em um set com pessoas criativas. Pode ser que seja algo pontual, mas ainda temos tempo”.

Darabont recebeu três indicações ao Oscar, pelos roteiros de Um Sonho de Liberdade e À Espera de um Milagre, e de melhor filme por este último. Desde então, ele também comandou Cine Majestic, de 2001, e episódios de The Shield, em 2007.