‘Arcanjo Renegado’ traz o poder feminino

Principal aposta do momento da Globloplay, a série Arcanjo Renegado surpreendeu os fãs no 1° episódio da 2° temporada.

O protagonista sargento Mikhael (papel de Marcello Melo Jr. aparece falando inglês na África atuando em uma milícia de mercenários em uma missão sem nenhuma conexão com a trama original. Parece até outra série.

Com uma coreografia bem ensaiada realista, a turma troca tiro, porrada e bomba com uma facção que domina o local.

Mas logo no 2° episódio a história volta para o rumo original. Então ficamos sabendo que houve uma reviravolta e as mulheres chegaram ao poder no Rio de Janeiro depois dos acontecimentos da primeira temporada.

Cris Vianna vive Maíra Oliveira na segunda temporada de Arcanjo Renegado Foto: Cesar Diogenes/Globo









Continua após a publicidade

Manuela Berenger (Rita Guedes) tornou-se governadora do Rio de Janeiro enquanto Maíra (Erika Januza) ascende ao posto de presidente da Assembleia Legislativa.

No momento que o Rio de Janeiro enfrenta uma disputa acirrada entre aliados de Lula e Bolsonaro pelo comando do Estado, o governo da série segue contaminado por uma rede de corrupção que começa no primeiro escalão e se estende aos batalhões da PM. Isso apesar da aparente boa índole da governadora.

Arcanjo Renegado 2, da Globoplay, joga luz sobre as engrenagens apodrecidas da política fluminense, que muitas vezes se mistura com o universo perverso e dissimulado das milícias aliadas aos grupos de extrema direita.

Foco na ação

Mas não se engane: o forte da série não é a denúncia social, e sim a ação propriamente dita. O balé das operações armadas é milimetricamente elaborado, o que dá uma pegada realista. A produção também conseguiu reproduzir com fidelidade a rotina e as quebradas das comunidades.

Outro mérito da série é a imersão nos gabinetes e a forma como o roteiro faz a ligação entre os dois mundos.

Para dar ainda realismo, Arcanjo Renegado trouxe alguns policiais de verdade para atuar no 2º ano. O elenco foi escalado por José Júnior, criador da série e fundador do AfroReggae.

Continua após a publicidade

Outra surpresa foi a estreia da cantora Ludmilla como atriz na série como Diana, uma policial que faz parte de um equipe especializada em resolver conflitos em áreas de UPP.

BBC

A BBC lançou duas novas séries de podcasts que valem a maratona: As Estranhas Origens das Guerras Culturais” – versão em português da série do jornalista Jon Ronson, ator de Os Homens que Encaravam Cabras e que ouve os argumentos dos dois lados da divisão política do País.

O crime por ele mesmo

A minissérie documental PCC: Poder Secreto, da HBO, dispensou especialistas, jornalistas e outros istas e focou sua câmera nos personagens da própria facção ou que tiveram a vida atravessada por ela.

A produção conseguiu acesso e fez longas entrevistas com fundadores do Primeiro Comando da Capital, organização criminosa que nasceu como um time de futebol na cadeia e tornou-se um império com ramificações internacionais.

A série mostra como o massacre do Carandiru foi o ponto de partida para a criação da facção e volta no tempo para relembrar o episódio.