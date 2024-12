Astro de ‘Dawson’s Creek’ diagnosticado com câncer vende camisetas para pagar tratamento

Estrela do seriado adolescente Dawson’s Creek, ele também ficou conhecido pelo filme Marcação Cerrada, que completa 25 anos de lançamento. Para celebrar a data e arrecadar fundos, o ator fez camisetas de futebol americano que reproduzem o figurino de seu personagem no longa, um atleta do esporte do ensino médio.

Cada peça autografada pelo ator custa US$ 80 (cerca de R$ 486 na cotação atual), e US$ 40 (R$ 243) sem autógrafo. “100% dos meus lucros líquidos irão para famílias que estão se recuperando do fardo financeiro do câncer (incluindo a minha)”, explicou ele no Instagram.