O atentado contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump teve repercussões para além da esfera política. Diante do acontecido, o Prime Video decidiu renomear o último episódio da quarta temporada de The Boys, lançado nesta quinta-feira, 18, e incluir um alerta de “conteúdo sensível”.

Originalmente, o capítulo seria intitulado “Assassination Run”, expressão em inglês que sugere justamente atentados de natureza política. No lugar, o streaming optou pelo simples “Final da 4ª temporada”.

Anthony Starr em imagem promocional da quarta temporada de 'The Boys' Foto: Prime Video

Antes de começar o episódio, o Prime Video também adicionou uma tela alertando os espectadores que estavam prestes a assistir cenas sensíveis de violência política, cujas semelhanças com os eventos recentes seriam apenas coincidência. Esta mesma mensagem foi divulgada ainda nas redes sociais, frisando que a temporada foi filmada em 2023, ou seja, não poderia mesmo fazer referência ao crime ocorrido no último sábado, 13.

PUBLICIDADE Leia, na íntegra, o comunicado divulgado pelo Prime Video: “O último episódio da temporada de The Boys contém cenas de violência política ficcional, que alguns espectadores podem considerar perturbadora, especialmente após os ferimentos e a vida perdida de forma trágica durante o atentado contra o antigo presidente Trump.

“The Boys é uma série fictícia que foi filmada em 2023, e qualquer semelhança entre cenas ou tramas com estes eventos do mundo real são coincidências e não intencionais.

“Amazon, Sony Pictures Television e os produtores de The Boys rejeitam, com veemência, quaisquer violências no mundo real”.

Política em ‘The Boys’

Jack Quaid e Erin Moriarty na quarta temporada de 'The Boys' Foto: Prime Video

É importante notar que, na quarta temporada, o embate entre a equipe protagonista — os chamados The Boys — e Os Sete, os super-heróis comandados pelo vilanesco Capitão Pátria (Anthony Starr), ganhou contornos ainda mais políticos. Isso porque a série, que sempre foi muito antenada com as discussões da sociedade americana, passou a usar a rivalidade entre o antagonista e Luz-Estrela (Erin Moriarty) como uma alegoria para a polarização política no país.

Nesse cenário, o Capitão Pátria é o ícone da extrema-direita daquele universo. O herói, que sempre foi adepto da violência para atingir seus objetivos, tira proveito da radicalização política vigente e, aliado à super inteligente Sage (Susan Heyward), começa a colocar em prática um plano, cujo objetivo é subjugar os humanos comuns e mandá-los para campos de concentração.

É compreensível, portanto, o motivo do streaming se preocupar em pontuar que o episódio não é um espelho dos eventos do último sábado, 13. A atualidade e até a sátira dos absurdos da vida real são realmente traços característicos da série. Sem o aviso, o espectador mais desavisado poderia se equivocar e especular que o capítulo final seria um comentário sobre o atentado.

As quatro temporadas de The Boys estão disponíveis no Prime Video. Com quinto ano já confirmado, a série deve voltar para seus episódios finais apenas em 2026. Antes, espera-se que o streaming lance a segunda temporada da produção derivada, Gen V.