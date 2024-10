Ator da série de Tarzan morre 5 anos após tragédia familiar

A morte de Ron acontece 5 anos depois do assassinato de sua esposa, Valerie. Ela foi morta a facadas pelo filho do casal, Cameron, que também morreu na ocasião, após levar tiros de policiais na cena do crime.

Kirsten fez uma postagem nas redes sociais sobre a morte do pai, na quarta-feira. “O mundo perdeu um dos melhores homens já conhecidos, e eu perdi meu pai. Ele era alguém que as pessoas poderiam chamar de herói. Um ator, escritor, coach, mentor, um homem de família e um líder”, começou.