Ator de ‘This is Us’, Ron Cephas Jones, morre aos 66 anos

O ator Ron Cephas Jones, mais conhecido pelo papel de William Hill na aclamada série This Is Us, morreu aos 66 anos, no sábado, dia 19. Conforme o assessor de imprensa afirmou à revista People, a morte foi causada por problema pulmonar que estava sendo tratado havia algum tempo. O ator deixa uma filha, Jasmine Cephas Jones.

“Ao longo de sua carreira, seu calor, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer um que teve a sorte de conhecê-lo”, diz o comunicado.

Foi na interpretação do pai biológico de ‘Randall Pearson’, papel desempenhado por Sterling K. Brown, em This Is Us, que Jones cativou uma audiência global. Foto: Divulgação/NBC

O caminho artístico de Jones iniciou no teatro Nuyorican Poets Cafe. E o amor pelo teatro o acompanhou durante toda a trajetória profissional, inclusive com o reconhecimento pela indicação ao Tony Award.

Além disso, ganhou o Drama Desk Award pela performance no espetáculo Clyde’s na Broadway.

No entanto, foi no papel do pai biológico de Randall Pearson, interpretado por Sterling K. Brown, em This Is Us, que Jones cativou uma audiência global.

Ron recebeu dois prêmios Emmy de ator convidado, em 2018 e novamente em 2020. O último papel dele foi na série Truth be Told, da Appe TV+.

Sterling lamentou a morte do amigo no Instagram: “A vida imitou a arte, e uma das pessoas mais maravilhosas que o mundo já viu não está mais conosco”, escreveu Brown. “O mundo está um pouco menos brilhante. Irmão, você é amado. E você fará falta. Mantenha-os rindo na próxima fase da existência, e vejo você quando chegar lá.”