Atores de ‘Supernatural’ vêm ao Brasil para celebrar 20 anos da série

Elenco de 'Supernatural' está confirmado na CCXP25 Foto: CCXP/Divulgação

A CCXP 2025 acontece apenas em dezembro, mas o festival de cultura pop já confirmou uma grande atração para o público. A feira receberá membros do elenco de Supernatural, que celebra 20 anos em 2025.

PUBLICIDADE Misha Collins, Kathryn Newton, Jim Beaver, Rob Benedict e Richard Speight Jr. virão ao Brasil participar da Road to Hell, que promoverá diversas atividades para aproximar os atores dos fãs, incluindo fotos, sessões de autógrafos e outras atrações que serão anunciadas em breve. O evento acontece entre 4 e 7 de dezembro. Além disso, os atores participarão ainda de painéis nos palcos Thunder e Omelete, entre os dias 5 e 6 de dezembro, onde contarão histórias dos bastidores de Supernatural e de suas experiências gravando o programa. A programação detalhada será divulgada em uma data mais próxima do evento.

Criada por Eric Kripke (The Boys), Supernatural narra as aventuras de dois irmãos caçadores de monstros que, ao longo dos anos, precisam lidar com criaturas místicas e demônios, salvando vidas e percorrendo as estradas dos Estados Unidos. A série durou 15 temporadas, transmitidas entre 2005 e 2020.

Publicidade

As 15 temporadas de Supernatural estão disponíveis para streaming na Max.