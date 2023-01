‘Bel-Air’: Atriz de ‘Um Maluco no Pedaço’ estará na segunda temporada de reboot

A segunda temporada de Bel-Air, reboot dramático de Um Maluco no Pedaço, vai contar com a presença de uma atriz da série original estrelada por Will Smith. Tatyana Ali, que deu vida a Ashley Banks, a caçula da família, aparecerá nos novos episódios. Na produção atual, Ali interpretará uma professora de Literatura que se torna mentora de Ashley, vivida por Akira Akbar.

Atriz Tatyana Ali, que fez parte do elenco de 'Um Maluco no Pedaço', está na segunda temporada de 'Bel-Air', reboot dramático da série.

Leia também Lily Collins, estrela da série ‘Emily em Paris’, revela o que gosta de fazer longe das telas

De acordo com a sinopse, a professora verá algo especial em Ashley. Com isso, passa a emprestar livros de sua biblioteca para a garota. Ali pode ser vista no trailer da segunda temporada, que foi lançado nesta quinta-feira, 19.

A primeira temporada, que está disponível no Star+, contou com a presença de outras atrizes da série original. Daphne Maxwell Reid, que interpretou a segunda tia Vivian (a primeira atriz a viver a personagem foi trocada), e Vernee Watson-Johnson, que viveu Viola Smith, a mãe de Will, também deram as caras no reboot. As duas interpretaram integrantes da junta diretora do Conselho de Arte que entrevistavam a nova tia Vivian (Cassandra Freeman) para uma vaga na pós-graduação.