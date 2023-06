Berlim, de ‘La Casa de Papel’, aparece em novo roubo milionário em teaser de série derivada; assista

O personagem Berlim, um dos mais conhecidos de La Casa de Papel, da Netflix, está de volta. Neste sábado, 17, durante o evento Tudum, dedicado às novidades do serviço de streaming, em São Paulo, a plataforma divulgou o primeiro teaser de Berlim, série derivada da produção espanhola.

No vídeo, o protagonista, que continuará a ser interpretado pelo ator Pedro Alonso, está envolvido em um novo roubo bilionário. Desta vez, o plano é roubar € 44 milhões da casa de leilões mais importante de Paris.

'Berlim' chega ao catálogo da Netflix em dezembro. Foto: Tamara Arranz/Netflix/Divulgação

A série promete contar um pouco mais da história do personagem. Na amostra, apenas Pedro fazia parte do elenco da produção original. Berlim chega ao catálogo do serviço de streaming em dezembro.

O anúncio de que a Netflix planejava uma série focada em Berlim foi dado em 2021, quando foi lançada a última temporada de La Casa de Papel. À época, internautas criticaram a escolha, já que o personagem cometeu um estupro na primeira leva de episódios.

Ainda assim, mesmo após a morte, Berlim continuou aparecendo em alguns takes da produção. Não se sabe se o tema será tratado na nova série.

Assista ao teaser de Berlim:

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais