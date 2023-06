‘Black Mirror’: os melhores episódios - por gênero - para rever antes da 6.ª temporada

Black Mirror terá sua 6.ª temporada lançada pela Netflix em 15 de junho de 2023. A série, que traz histórias independentes entre si com temas envolvendo a tecnologia e o futuro (muitas vezes distópico), teve suas duas temporadas iniciais e um especial de Natal produzidos pela TV britânica, sendo posteriormente adquirido pela plataforma de streaming.

Confira abaixo uma seleção com alguns dos melhores episódios em cada gênero, para você assistir novamente antes de dar uma chance à nova temporada.

Terror

Aos fãs do gênero de terror, há dois episódios interessantes. O primeiro é Versão de Testes (Playtest, T03, E02), em que um jovem deixa a mãe sozinha em casa para fazer um ‘mochilão’ por diversos países. Em determinado momento, porém, seu cartão é clonado e sua conta bloqueada, lhe deixando sem dinheiro num país estrangeiro. Ele aceita participar de um teste para um novo jogo de realidade virtual e entra no cenário perfeito de um filme de terror, que simulará seus principais medos - e dilatará o tempo de uma forma sinistra.

Cena do episódio 'Urso Branco', de Black Mirror Foto: Netflix

Outra boa pedida, e um dos episódios mais aclamados pelos fãs, é Urso Branco (White Bear, T02 E02), que mostra uma mulher desorientada em uma vizinhança estranha que busca fugir de perigos que a perseguem enquanto é calmamente observada por pessoas comuns que apenas ficam paradas e gravam seus movimentos com o celular. Ao fim, a revelação de quem ela é coloca pode colocar uma dúvida para os espectadores que se solidarizam com a protagonista.

Ação

Aos fãs de ação, Engenharia Reversa (Men Against Fire, T03 E05) retrata um soldado que deve aniquilar criaturas perigosas e monstruosas durante uma guerra. Em determinado momento, porém, descobre-se que na verdade são pessoas comuns, que, através do uso da tecnologia, são mostradas na visão dos militares como não humanas justamente para facilitar o ato de matar sem traumas.

Cena de 'Engenharia Reversa', 5.º episódio da 3.ª temporada de 'Black Mirror', da Netflix Foto: Netflix

Distopia

Já para quem busca uma distopia futurista e tecnológica, ao estilo de ficção científica pessimista, 15 Milhões de Méritos (Fifteen Million Merits, T01, E02), que mostra uma mundo sombrio em que as pessoas vivem cercada por telas, trabalhando e sendo controladas praticamente o dia inteiro.

Relações humanas

Para quem gosta da parte da série referente a relações humanas, Volto Já (Be Right Back, Temporada 02, Episódio 01), que aborda até que ponto os seres humanos podem aproveitar as máquinas para amenizar a falta de alguém que morreu. Na trama, um serviço tecnológico que simula a aparência, a voz, o jeito de falar e até mesmo as frases que alguém costumava dizer baseado no ‘legado’ de suas redes sociais.

Bryce Dallas-Howard em cena do episódio 'Queda Livre', de Black Mirror. Foto: David Dettmann/Netflix

Também no tema das redes sociais, Queda Livre (Nosedive, T03 E01), que mostra até que ponto pode chegar a obsessão por curtidas e a sociedade de aparências em meios virtuais, é outro que costuma ser elogiado pelos fãs. Também na questão da obsessividade, mas, neste caso, em relação à segurança da família,, Arkangel (T04 E02), mostra uma mãe que vigia permanentemente sua filha.

Romance

San Junipero (T03 E04), mostra um romance entre duas idosas numa realidade virtual, na qual se tem a possibilidade de passar a eternidade através de uma ‘transferência mental’ antes de morrer. Já Hang the DJ (T04 E04), simula o interior de um aplicativo de relacionamentos e Striking Vipers (T05 E01), fala sobre um casal de amigos que usa a realidade virtual de um vídeogame para viver um romance gay.

Gugu Mbatha-Raw e Mackenzie Davis no episódio 'San Junipero', da 3.ª temporada de 'Black Mirror' Foto: Laurie Sparham/Netflix

Outros destaques de Black Mirror

Há ainda episódios bastante longos, praticamente do tamanho de filmes, bastante interessantes, como Odiados pela Nação (Hated In The Nation, T03 E06), em que, diante da escassez de abelhas, os governos disponibilizam versões eletrônicas do inseto para realizar a polinização. Um hackeamento desse sistema, porém, somado a uma ideia maligna de perguntar aos ‘haters’ de internet quem eles acham que merece morrer, se transforma na investigação de uma série de assassinatos.

O especial de Natal (T02 E04 na Netflix), também com longa duração, retrata histórias em que o uso da tecnologia acabou não tendo um final feliz, e como simulações de realidade e modificações no passar do tempo podem ser usadas em investigações policiais num futuro distópico.

Por fim, USS Calister (T04 E01) chama atenção pelo visual ao estilo Jornada nas Estrelas (Star Trek). O protagonista é um jovem introspectivo que usa o DNA de colegas de trabalho com os quais briga ou tem interesse para criar versões virtuais de suas consciências e mantê-los reféns num cenário de game que lhe faz sentir em sua série favorita ao mesmo tempo em que pode humilhar seus desafetos.

Quando estreia a 6.ª temporada de Black Mirror?

A 6.ª temporada de Black Mirror estreia na próxima quinta, 15 de junho, na Netflix.