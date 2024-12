Brasil é segundo maior mercado da Crunchyroll, streaming dedicado aos animes; conheça a plataforma

A Crunchyroll, plataforma de streaming dedicada aos animes, caiu no gosto dos brasileiros. Rahul Purini, presidente da empresa, veio ao Brasil participar da CCXP e revelou que o País é o segundo maior mercado de assinantes do serviço no mundo. Os animes são animações produzidas na Ásia, especialmente no Japão.

Animes como 'Demon Slayer' conquistaram os brasileiros Foto: Divulgação/Crunchyroll

PUBLICIDADE “É um momento emocionante para ser um fã de anime e comemorar na CCXP, por isso estou especialmente emocionado por anunciar que o Brasil é nosso segundo maior mercado de assinantes do nosso serviço de streaming”, declarou o executivo na sua participação no evento de cultura pop que acontece até o próximo domingo, no São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo/SP). “O Brasil tem um amor e uma história incrivelmente únicos por anime, e queremos ser tudo para os fãs de anime no Brasil – como, quando e onde eles querem consumir anime”, completou.

Rahul Purini, presidente da Crunchyroll veio ao Brasil participar da CCXP Foto: @unlockccxp via Instagram

O que é e como funciona a Crunchyroll

A empresa é resultado de uma parceria entre a Sony Pictures Entertainment, dos EUA, e a Aniplex, do Japão. Ostenta o título de maior biblioteca de animes do mundo, oferecendo ainda games, eventos imersivos, lançamentos teatrais e notícias por meio da plataforma Crunchyroll News, disponível em 8 idiomas.

Publicidade

Entre os animes mais populares da plataforma, estão 'Dan Da Dan', 'My hero Academia' e 'Tower of God' Foto: Crunchyroll

O serviço conta com mais de 2 mil títulos exclusivos, mais de 50 mil episódios de séries de anime e 25 mil horas de conteúdo em mais de 12 idiomas legendados e dublados. No Brasil, a carga horária disponível da biblioteca totaliza 23.562 horas.

Entre os animes mais populares da plataforma estão Dan Da Dan, a história sobre uma garota que vem de uma família de médiuns espirituais; My Hero Academia, que acompanha a trajetória de Izuku, que sonha em ser um herói, e Tower of God, que se passa em Shinsu, um mundo repleto de um misterioso poder.

Os fãs de animes podem acessar a plataforma de diversas formas: pelo site oficial da marca ou pelos aplicativos para celulares, smart Tvs e consoles de videogames.

O Crunchyroll tem uma versão grátis, que permite assistir a um catálogo limitado, em baixa resolução e com publicidade entre os episódios. As versões pagas custam a partir de R$ 14,99 por mês.

Publicidade

Nesta quinta-feira, a Claro TV anunciou que incorporou o catálogo da plataforma para os seus usuários.