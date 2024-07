‘Bridgerton’ anuncia quem será o protagonista da 4ª temporada; veja vídeo e saiba quem é

Netflix anuncia protagonista da quarta temporada de Bridgerton Foto: Netflix/Divulgação

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 23, a quarta temporada de sua série de sucesso, Bridgerton, que detalhará a história de amor de um dos irmãos mais velhos da família, Benedict Bridgerton.

Nesta temporada, a produção de Jess Brownell e Shonda Rhimes promete levar o "solteiro mais cobiçado da temporada", Benedict, para um baile de máscaras. Interpretado por Luke Thompson, o personagem da família Bridgerton se recusa a fazer parte do "mercado casamenteiro", apesar dos relacionamentos felizes de seus irmãos Daphne, Anthony e Colin, protagonistas da primeira, segunda e terceira temporadas, respectivamente.

A mudança do personagem acontece com a chegada da Dama de Prata no baile de máscaras promovido pela matriarca da família, Violet Bridgerton.

Em entrevista recente ao Estadão, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, os protagonistas da terceira temporada da série, Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretados por Nicola Coughlan e Luke Newton, falaram sobre a razão pela qual o seriado é popular no Brasil.

“Eu acho que vocês têm muita alegria e simplesmente adoram viver a vida, e Bridgerton é uma verdadeira celebração de todas as coisas que são alegres, do amor, da animação, do que é colorido. Realmente é incrível o quanto amam a série aqui. Significa muito para nós”, diz Nicola. Leia mais sobre a exclusiva do Estadão com os protagonistas de Bridgerton aqui.