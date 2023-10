‘Casamento Às Cegas’: participante alega abuso sexual e processa produção

Uma participante da 5.ª temporada da versão norte-americana do reality show Casamento Às Cegas está processando a produção por supostamente ter sofrido uma agressão sexual durante as gravações e não ter recebido apoio dos produtores. As informações são da revista People e do site Deadline.

Tran Dang, que participou da 5.ª temporada, mas não aparece nos episódios, está processando a Kinetic Content alegando ter sofrido abuso sexual de seu ex-noivo, Thomas Smith, em 3 de maio, no set de filmagens, sem que a produtora fizesse nada para impedir.

Dang diz que foi “recrutada agressivamente” pela produção da Kinetic, mas aceitou participar do programa mesmo assim. Ela diz que o elenco foi “intencionalmente sequestrado por duas semanas”, com álcool, mas comida limitada, o que, segundo ela, proporcionaria ações para aumentar a audiência.

Ela também afirma que precisava de permissão para fazer qualquer coisa, incluindo usar o banheiro, e era mantida sob vigilância por 24 horas. Coelen também afirma que as alegações são “100% falsas”.

Em relação à agressão sexual, segundo o processo, Dang “ficou perplexa porque ninguém interviu para parar o assédio” e que teve a impressão de que “era culpa dela que aquilo teria acontecido”.

Chris Coelen, criador do Casamento Às Cegas, afirmou que apoia pessoas que denunciam abusos sexuais, mas que “nunca nos foi dito que ela se sentia insegura ou experienciou quaisquer das alegações que ela faz”.

“Se qualquer um vier até nós e dizer que se sente inseguro de alguma forma, nós imediatamente iríamos removê-los da experiência e falar com eles, tentar entender a situação. Infelizmente, nesse caso, esse tipo de sentimento nunca foi trazido a nós de maneira alguma, assim como nenhum alegado mau comportamento foi trazido à nossa atenção”.

Cena da 5.ª Temporada de 'Casamento Às Cegas' Foto: Reprodução de 'Love Is Blind' (2023)/Netflix

As produtoras Kinetic Content, LLC e Delirium TV divulgaram um comunicado em conjunto à revista People, em que dizem apoiar vítimas de abuso sexual, mas “as acusações da sra. Dang contra os produtores não tem mérito”.

“Nós documentamos as escolhas independentes de adultos que se voluntariam a participar de um experimento social. Sua jornada não é roteirizad. Não temos conhecimento ou controle do que ocorre nos espaços de convivência privada quando não estão sendo feitas filmagens, e os participantes podem escolher encerrar a sua participação a qualquer hora”.