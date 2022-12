CCXP22: Mauricio de Sousa Produções faz mais apostas no audiovisual

A CCXP22 iniciou seu segundo dia de evento com um painel da Mauricio de Sousa Produções. Contando com a presença do próprio Mauricio, sua filha e inspiração para a clássica personagem, Mônica Sousa, Sidney Gusman e Marcos Saraiva. O estúdio mostrou que aposta nas produções audiovisuais para o próximo ano, divulgando trailers e teasers, além de anunciar início de algumas produções.

Entre os destaques está a série Franjinha e Milena, da HBO Max, que deve estrear no ano que vem. O trailer divulgado no painel mostrou os dois personagens e o cãozinho Bidu, um animatronic.

Mauricio de Sousa esteve presente durante o painel da Mauricio de Sousa Produções, que mostrou as apostas audiovisuais da empresa para o ano que vem em diante.

Outra produção que também teve trailer divulgado foi a cinebiografia de Mauricio de Sousa, que tem seu filho Mauro interpretando o cartunista quando jovem. “É uma sensação esquisita de ver Mauro na tela”, contou o criador de Mônica e sua turma, que também disse que o ator, que inspirou Nimbus, não queria, incialmente, fazer parte do elenco.

Mauro, no entanto, foi convencido pelo diretor do filme, Pedro Vasconcelos, segundo o pai e a irmã. “Eu sou admirador do trabalho e do ser humano Mauricio, acho importante mostrar para o brasileiro a história de um cara que nunca desistiu de seu sonho”, contou o diretor. O filme também tem Thati Lopes, vivendo Marilene, Elizabeth Savala (vó Dita), Natália Lage (Nila) e Emilio Orciollo Neto (Antônio), com participações especiais de Fernando Eiras, Bruce Gomlevsky, Zezé Motta, Othos Bastos.

Monicaverso

Depois de Turma da Mônica: Laços e do Lições, a dentuça vai voltar a aparecer em um filme, desta vez, da Turma da Mônica Jovem. Um teaser apresentado no painel mostrou que o longa deve ser uma história de suspense com nuances de terror. Ainda no bairro do Limoeiro, o painel anunciou a produção de uma série em live action de Jeremias. Nenhum dos dois tem previsão de lançamento.

Distante, bem distante, de fora do planeta, vem a história do Astronauta, que vai virar uma série animada. A produção também ganhou um teaser, mas teve indicação de previsão de estreia.