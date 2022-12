‘Chucky’: Veja a série e filmes do boneco assassino no streaming

Um dos grandes vilões do cinema, capaz de tocar o terror por onde passasse, Chucky, após o sucesso de seu primeiro filme, em 1988, está volta em formato de série. Com duas temporadas disponíveis no Star+. o Boneco Assassino pode ser visto em suas outras versões criadas para o cinema, também na mesma plataforma. Somente o longa que deu origem, Chucy, o Boneco Assassino está para aluguel na Prime Vídeo.

A série foi escrita por Don Mancini, criador da saga Chucky. Nesta nova produção, a história se passa em uma pequena cidade americana, onde o adolescente Jake Wheeler (Zachary Arthur) descobre um boneco antigo de Good Guy em uma venda de garagem.

Cena de Chucky, o Boneco Assassino, de 1988









Sem ter a mínima noção do que poderia significar esse seu achado, será a partir desse momento que a vida tranquilo do local se transformará em um verdadeiro inferno. Uma série de assassinatos são ponto de partida para que segredos sombrios venham a tona.









Enquanto Chucky (Brad Dourif) desencadeia o caos, rostos familiares de seu passado retornam e ameaçam revelar suas origens obscuras como um menino aparentemente comum que, de alguma forma, tornou-se o lendário boneco assassino.









Além das duas temporadas, aproveite para se divertir conferindo os filmes que completam a saga de Chucky, o Boneco Assassino.

Brinquedo Assassino 2 (1990)

Brinquedo Assassino 2 (1990)

Sequência do clássico Brinquedo Assassino, de 1988. Apesar de ter sido torrado em sua última escapada, Chucky ressurge das cinzas após ser reconstruído por uma fábrica de brinquedos, para desfazer a publicidade negativa. Inteiro de novo, ele segue sua vítima até um lar adotivo, onde a caçada começa novamente nesta maldosa e inteligente sequência. Direção de John Lafia.









Brinquedo Assassino 3 (1991)

Brinquedo Assassino 3 (1991)

No terceiro filme da franquia, após oito anos, o garoto que era perseguido pelo boneco assassino se tornou um adolescente matriculado em uma academia militar. A companhia que fabricou o brinquedo acredita que, depois de todo este tempo, a má publicidade em virtude dos trágicos acontecimentos tinha acabado. Assim, ela fabrica o terrível boneco outra vez usando o material antigo, o que faz com que mais uma vez o espírito do serial killer volta à vida. Porém, ao procurar seu antigo dono, o boneco cai nas mãos de um outro garoto. Direção de Jack Bender.









O Filho de Chucky (2004)

O Filho de Chucky (2004)

Aqui, um longa de terror sobre Chucky, o boneco assassino, está sendo rodado em Hollywood. Quando as filmagens têm início, Glen, o boneco órfão de Chucky e Tiffany, decide partir para o local. Já em Hollywood, Glen consegue ressuscitar seus pais, que estão sedentos por sangue e iniciam uma nova série de assassinatos. Porém o que o casal não contava era com a repulsa de Glen, que não quer seguir os passos do pai e também se tornar um assassino. Direção de Don Mancini.





A Maldição de Chucky (2013)

A Maldição de Chucky (2013)

Depois do mórbido suicídio de sua mãe, Nica (Fiona Dourif) recebe a visita de sua autoritária irmã Barb (Danielle Bisutti), que pretende ajudar nos arranjos do funeral. Sua filha vem acompanhada de um simpático boneco ruivo (voz de Brad Dourif) que chegou curiosamente pelos correios. Mas quando uma série de assassinatos aterrorizam a vizinhança, Nica começa a suspeitar que o brinquedo tenha alguma relação com estes fatos. Ela nem suspeita que Chucky está de volta para resolver casos pessoais de mais de 20 anos atrás. Direção de Don Mancini.









O Culto de Chucky (2017)

A polícia acredita que foi Nica Pierce (Fiona Dourif)assassinou brutalmente sua família, quando na verdade o crime foi cometido pelo famoso boneco assassino Chucky. Agora no manicômio e acreditando que se livrou do mal, a jovem nem imagina o que sua psicóloga pretende lhe dar como presente. Direção de Don Mancini.