Cidade em que foi filmada ‘Game of Thrones’ proíbe malas de rodinha com multa de R$ 1,4 mil; entenda

A cidade Dubrovnik, na Croácia, famosa por ser o cenário do Porto Real na série Game of Thrones, da HBO, proibiu que turistas circulem pelo centro histórico com malas de rodinha. Em um vídeo explicativo publicado pela prefeitura da cidade no YouTube, uma animação explica práticas que passarão a ser vetadas a visitantes, que incluem trajes de banho e pets sem coleira.

A localidade, que também é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco, chegou a sofrer com um turismo insustentável depois do lançamento da série. Conforme um estudo do Instituto de Economia de Zagrebe, cerca de 244 mil turistas extras foram atraídos para Dubrovnik entre 2012 e 2015. A primeira temporada de Game of Thrones foi lançada em 2011.

Dubrovnik ficou mais popular por ser cenário do Porto Real, de 'Game of Thrones'. Foto: Antonio Bronic / REUTERS

Em 2018, um ano antes do lançamento da última temporada da produção, a cidade recebeu 1,3 milhão de visitantes, com uma alta de 8%. Fãs da série costumam fazer a “caminhada da vergonha” da rainha Cersei, personagem da série, filmada no local.

Dubrovnik, porém, também é uma cidade histórica e possui diversas ruas de pedra. Com a alta de turistas e, consequentemente, de malas de rodinha, o barulho passou a incomodar os locais. No vídeo que explica as proibições da cidade, a prefeitura atribui o banimento das malas à poluição sonora, de dia e de noite, que atinge a localidade.

Como solução, turistas precisam carregar malas de rodinha pelas alças ao passar pelo centro histórico da cidade. Conforme informações da Time Out, a multa para aqueles que forem pegos arrastando malas de rodinha chega a € 265, ou quase R$ 1,4 mil, de acordo com a cotação atual.

A proibição já está em vigor, mas a prefeitura ainda planeja proibir de vez as malas de rodinha no local, segundo a revista. Em novembro, a cidade pretende criar um sistema em que turistas possam depositar as malas foras da cidade, que serão transportadas por serviços de correios.

O governo local, porém, não esclareceu se as regras valem para pessoas com mobilidade reduzida, como aponta a Time Out.

