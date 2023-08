Cinco importantes perguntas que o documentário ‘Xuxa’ não respondeu

Xuxa - O Documentário finalmente está completo no Globoplay, em cinco episódios. Com direção geral de Pedro Bial, a produção repassou pontos importantes da carreira da apresentadora e promoveu o tão esperado reencontro entre Xuxa e sua ex-diretora e empresária Marlene Mattos, que estavam há 19 anos sem contato.

O documentário, o mais visto da Globoplay, embora mergulhe fundo nos fatos que envolvem a vida e a carreira de Xuxa, não contempla algumas questões essenciais na trajetória da apresentadora. O Estadão listou cinco perguntas que poderiam ter sido respondidas, de acordo com o roteiro apresentado pelo próprio documentário.

‘Xuxa, O Documentário’, série documental Original Globoplay, estreia hoje, dia 13 de julho, na plataforma Foto: Blad Meneghel

1 - Qual o verdadeiro motivo do fim do Xou da Xuxa?

Uma das atrações de maior sucesso nos anos 1980 e parte dos anos 1990, o infantil Xou da Xuxa, que em sua estreia desbancou programas tradicionais como TV Mulher e Balão Mágico e ocupou as manhãs inteiras da Globo, saiu do ar em dezembro de 1992. Depois disso, Xuxa apresentou o Planeta Xuxa, voltado para o público adolescente.

Os motivos do fim do Xou da Xuxa não suficientemente esclarecidos no documentário. Foi apenas a vontade de Marlene em trabalhar para outro tipo de público? Mesmo assim, fica difícil acreditar que a TV Globo, na época dirigida com mãos de ferros por Boni, atendesse a um mero desejo de Marlene, ou até mesmo de Xuxa.Queda de audiência?

No quinto e último episódio, Boni fala sobre como foi arriscado para Xuxa fazer a transição do público infantil para o adolescente. “O processo de desgaste quando se está no pico (da carreira) não é de imediato”, diz o ex-diretor da Globo. “Eu não queria estar na pele da Xuxa”, completa.

A direção do doc poderia ter aproveitado a entrevista com o Boni para esclarecer o que verdadeiramente pesou na decisão e o que levou a Globo a autorizar a mudança de programa.

2 - Por que Xuxa proibia a exibição e comercialização do filme ‘Amor, Estranho Amor’?

O tema é batido, mas quem viveu os anos 1980 sabe que o filme Amor, Estranho Amor, de Walter Hugo Khouri, se tornou um tabu quando Xuxa alcançou o estrelato como apresentadora infantil.

O documentário promove o encontro de Xuxa com o ex-ator Marcelo Ribeiro, com quem Xuxa contracena no filme. Os dois contam detalhes sobre os bastidores da filmagem e Xuxa rebate as críticas que recebe há mais de 40 anos por ter participado da produção.

Porém, em nenhum momento ela é questionada sobre as ações que moveu na justiça para que o filme literalmente saísse de circulação. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal.

3 - Marlene Mattos atrapalhou a carreira de Xuxa nos Estados Unidos?

Xuxa e Marlene Mattos, sua ex-empresária, se reencontram no quarto episódio de ‘Xuxa, O Documentário’, Original Globoplay Foto: Blad Meneghel

Episódio até então nebuloso, a não tão bem-sucedida passagem da Xuxa pela TV americana é explicada com detalhes no documentário dirigido por Pedro Bial- um dos grandes méritos da série.

O produtor americano Tom Lynch, responsável pela versão americana do Xou da Xuxa, que foi ao ar em 1993, aponta as principais causas para a não renovação da temporada do programa: a falta de intimidade de Xuxa com a língua inglesa, o conservadorismo americano e a tentativa de reproduzir a versão brasileira em uma país tão diferente do Brasil.

Entretanto, uma dúvida ainda permanece: Lynch conta sobre o cancelamento, em cima da hora, de uma entrevista que Xuxa daria ao vivo para o programa Good Morning, America. Ele aponta Marlene Mattos como a responsável pela decisão - a ex-diretora, aliás, é alvo constante de acusações no documentário.

O que se sabe é que Xuxa passou mal e voltou ao Brasil com um colar cervical. Mas nem Xuxa e nem Marlene são questionadas se houve algum boicote por parte da diretora em questões da carreira da apresentadora nos Estados Unidos.

4- Xuxa ignorou o relacionamento de Ayrton Senna com Adriane Galisteu quando decidiu procurá-lo?

No documentário, Xuxa revela que pensou em viajar para encontrar com Senna no fim de semana em que o piloto morreu vítima de um acidente no GP de San Marino, em 1994. Na época, Senna vivia um romance público com a então modelo e hoje atriz e apresentadora Adriane Galisteu.

A questão já havia causado polêmica nas redes sociais em 2020, quando Xuxa revelou a história pela primeira vez. Agora, ao reafirmar sua intenção, Xuxa perdeu a oportunidade de finalmente se explicar.

5 - O que Senna cochichou no ouvido de Xuxa?

Em um documentário repleto de revelações íntimas, Xuxa não contou - e Bial tampouco perguntou - o que o piloto Ayrton Senna falou ao seu ouvido quando esteve no especial de Natal do Xou da Xuxa, em 1988.

Ao ser questionado pela apresentadora sobre o que queria de presente de natal, Senna respondeu dizendo que não podia responder. “É censurado”, disse. Com a insistência de Xuxa, o piloto cochichou algo em seu ouvido.

A ausência dessa revelação não prejudica, claro, o andamento do bloco em que Xuxa narra seu relacionamento com Senna. Entretanto, a curiosidade, ou o mistério, permanece.