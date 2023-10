Se ‘The Office’, voltar como seria a comédia em 2023, na era do Zoom e do home office? Veja cenários

THE WASHINGTON POST | O chefe Michael Scott (Steve Carell) ainda está cometendo gafes, exceto que, agora, 50% deles estão no Microsoft Teams. (Na semana passada, ele estava respondendo com um emoji de caveira depois que alguém disse que precisava faltar ao trabalho para um funeral).

Você não verá a rigorosa contadora Angela Martin (Angela Kinsey) no escritório conversando com seus gatos em uma babá eletrônica, mas os verá pisando em seu teclado durante uma reunião de orçamento no Zoom.

A série The Office, de 2005 Foto: Divulgação / NBC

Enquanto isso, os rabugentos Stanley Hudson (Leslie David Baker) e Kevin Malone (Brian Baumgartner) estão apenas “trabalhando” em casa com as câmeras desligadas- fazendo palavras cruzadas e revirando os olhos.

De acordo com funcionários de escritório, esta é a aparência da versão 2023 de The Office. É um mundo que já percorre nossos feeds, alimentado por trabalhadores administrativos entediados e pelos criadores de conteúdo que os reproduzem.

Entre aqueles que documentam a nossa realidade atual no local de trabalho está Bryan Ferreira. Cerca de uma vez por semana, Ferreira posiciona o telefone na mesa, bate o recordes no trabalho, volta para a porta e chuta sua volumosa mochila cinza para dentro do quarto. Em seguida, ele posta no TikTok, onde centenas de usuários respondem obedientemente com emojis chorosos.

“Eles gostam quando estou mal-humorado”, disse Ferreira, de 32 anos, especialista em crédito e cobrança de uma empresa de comércio eletrônico (possivelmente o trabalho mais parecido com The Office de todos os tempos). “Eles” são seus mais de 700.000 seguidores no TikTok, que “devoram” suas postagens durante a semana como se fossem doces comunitários no local de trabalho.

Continua após a publicidade

Mesmo tendo alcançado o status de influenciador, Ferreira também é “gente como a gente”: ele ainda leva 45 minutos para se deslocar ao trabalho, cinco dias por semana.

E seu slogan no TikTok é “trazendo de volta o The Office”, uma referência ao seriado de sucesso da NBC dedicado à tristeza, às delícias e às bobagens que definem a vida no escritório, e uma fonte perene de inspiração para centenas de milhares de pessoas que atualmente postam no #WorkTok .

No final de setembro, o site de notícias digitais Puck informou que Greg Daniels, o criador da versão americana da série (o programa original, ideia de Ricky Gervais e Stephen Merchant, foi baseado na Grã-Bretanha) pode trazer o programa de volta.

No passado, Daniels brincou com a ideia de uma reinicialização de The Office, embora tenha ficado em dúvida se os mesmos personagens que tornaram a série americana tão amada retornariam.

“Acho que seria como uma extensão do universo”, disse Daniels ao Collider no ano passado. “A forma como ‘Mandalorian’ é como uma extensão de ‘Star Wars’.”

Ainda não sabemos quando e onde este potencial novo The Office será desenvolvido (um representante de Daniels não respondeu a um pedido de comentário). As versões anteriores aconteciam em um mundo pré-pandêmico, com cubículos cheios de iluminação fluorescente e estacionamentos lotados.

Continua após a publicidade

O programa de Daniels decorreu de 2005 a 2013: uma época em que termos como “marketing de influência” teriam atraído olhares vazios da maioria dos trabalhadores americanos.

O trabalho híbrido mudou fundamentalmente o escritório americano e, com ele, os trabalhadores e as suas relações. Mesmo num local de trabalho que tornou obrigatório o regresso ao escritório em tempo integral, como o de Ferreira, os gestores que participam na mesma reunião não se amontoam numa sala de conferências, mas sim no Zoom, diz ele.

Laurie Chamberlin lidera soluções de recrutamento na América do Norte para o grupo Adecco, um fornecedor global de recursos humanos, e viu em primeira mão como os escritórios mudaram em todo o país.

“Para a maioria das empresas, uma das primeiras coisas que notaremos imediatamente é que não vemos o mesmo elenco de personagens de segunda a sexta”, disse ela.

Isso significa que, para escritórios híbridos, um homem comum sorridente como Jim Halpert (interpretado por John Krasinski) e um nerd furioso e poderoso como Dwight Schrute (Rainn Wilson) podem nem mesmo se cruzar durante a semana de trabalho. Algumas empresas podem até fechar o escritório em dias específicos.

Um cenário que Chamberlin testemunhou pessoalmente é: “Você está no escritório e ninguém mais está”. E atender um telefone fixo do escritório? Quem ainda divulga esse número?

Gracie Lafevre, uma assistente executiva que trabalha para o governo federal, trabalha em um escritório que, recentemente, começou a exigir que os trabalhadores retornassem três dias por semana. Lafevre, 25 anos, nem sabe qual é o número do telefone do escritório dela.

Continua após a publicidade

“Assim como o trabalho de Ken é a praia, meu trabalho é e-mail e o Google Meet”, disse ela, referindo-se ao filme Barbie.

Um personagem como de Dwight também teria um toque muito online, especula Ferreira: Dwight está “definitivamente instalando software [de vigilância] nos computadores das pessoas. Apenas rastreando as teclas digitadas e há quanto tempo o computador está inativo”.

Os atores Angela Kinsey, Kate Flannery, Steve Carell, Phyllis Smith e Jenna Fischer na série da NBC 'The Office'. Foto: Paul Drinkwater/NBC/Handout via Reuters

O espectro das brincadeiras de escritório também mudou. Ao invés de esconder os grampeadores do seu colega, a tendência é transformá-lo em um emoji do Slack - e depois em um meme viral . Novas linhas de batalha também foram traçadas: quem fica com a melhor mesa ou a cadeira mais confortável?

The Office – tanto a versão britânica quanto a americana – se destacou na criação e construção de personagens arquetípicos, parte da razão pela qual é tão fácil recortar e colar o elenco do programa no ambiente de trabalho atual. Todos nós conhecemos o gerente ansioso demais para ser incluído e o colega de trabalho irremediavelmente dedicado aos seus animais de estimação.

Mas as mudanças tecnológicas e culturais também significam que uma versão 2023 do programa teria um conjunto totalmente novo de tipos de personagens. Uma reinicialização baseada em 2023 não estaria completa sem o tão difamado trabalhador da Geração Z, em quem uma parte crescente do #WorkTok está centrada.

Natalie Marshall, ex-integrante de uma grande empresa de consultoria, agora é mais conhecida como “Natalie Corporativa” nas redes sociais. Recentemente, vários de seus vídeos virais mostram Marshall olhando para uma tela, entregando feedback cuidadoso a um funcionário imaginário da Geração Z.

Continua após a publicidade

Fã de The Office, Marshall, uma millennial, acha que as diferenças geracionais no escritório de hoje são “um pouco mais engraçadas e parecem muito diferentes do que eram naquela época”.

Outros esboçaram um personagem semelhante: o trabalhador da Geração Z cronicamente online que administra a conta da empresa no TikTok, vestido com tops curtos e calças cargo, trabalhando como fantasma no meio do dia, enchendo os canais de trabalho do Slack com memes.

Lafevre, membro da Geração Z, corroborou parte disso – ela se sente estranha com as interações sociais pessoais, como sentar junto no horário do almoço. Mas a zombaria afeta os dois lados. O que ela considera tarefas de escritório mundanas e bastante simples, são confusas ou tediosas para alguns de seus superiores:

“Eu fico tipo, ‘Querida, você está me perguntando como imprimir um PDF?’”

Um dos personagens mais marcantes da série The Office, Dwight Schrute Foto: Divulgação/NBC

É claro que The Office era muito mais do que seus personagens icônicos e instantaneamente capazes de criar memes – sua magia estava em seus relacionamentos: Pam e Jim, Jim e Dwight, Dwight e Michael, Michael e todos.

Dessa perspectiva, o que é fundamentalmente diferente no local de trabalho atual é o número cada vez menor de pessoas com quem você mantém um relacionamento de 40 horas por semana (ou mais). Pessoas que você nunca conheceria, muito menos sairia.

Continua após a publicidade

Ainda assim, claramente não conseguimos parar de pensar, satirizar ou reclamar sobre nossos locais de trabalho, mesmo que menos de nós tenhamos uma relação das 9h às 17h. No auge do surto da covid-19, que coincidiu com o 15º aniversário do programa americano, muitos recorreram ao The Office para se confortar. A série representava um lugar onde as rotinas e os rostos eram familiares e reconfortantes; onde, entre o mundano e o fútil, havia coração.

O seriado pode não ter refletido a realidade dos nossos próprios locais de trabalho – “Você esperaria entrar e todo mundo é Jim e Pam, mas na verdade todo mundo é uma Angela”, brincou Ferreira. Mas a onipresença contínua do programa - e nossa insistência contínua em documentar todas as nossas provações, tribulações e constrangimentos no local de trabalho - sugere que, na verdade, nunca saímos de The Office.

Aliás, Ferreira tem uma ideia de como abrir um reboot 2023. “Uma reunião no Zoom obrigando todos a voltar ao escritório. E poder ver a reação de todos quando estão em casa, ainda na cama, dormindo de pijama”, disse ele. “Acho que seria muito legal”, concluiu.