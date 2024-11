Phoebe, a excêntrica massagista e cantora interpretada por Lisa Kudrow em Friends, é dona de uma frase simbólica que pode explicar o sucesso longevo da série que celebra 30 anos em 2024: “Relacionamentos vêm e vão, mas a amizade é para sempre”.

PUBLICIDADE Foi exatamente a união daqueles seis amigos – Chandler (Matthew Perry), Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox) e Phoebe – a força motora que tornou a sitcom criada por David Crane e Marta Kauffman, transmitida de 1994 a 2004, um dos programas mais amados da história da cultura pop. Indicado a 62 prêmios Emmy, Friends é citado com frequência dentre os melhores seriados já feitos e continua sendo assistido até hoje por milhões de fãs, seja em DVDs na Max, por causa de seu humor universal, sua sensação de nostalgia e seus personagens carismáticos com quem o espectador pode se identificar rapidamente, dentre outros atributos. À época de sua exibição, o episódio final foi visto por 52,5 milhões de telespectadores norte-americanos, tornando-se o quarto capítulo derradeiro de série mais assistido de todos os tempos.

Exposição de Friends que está sendo inaugurada no Shopping Cidade São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

Para celebrar a efeméride, a exposição The Friends Experience: The One in São Paulo está sendo inaugurada na capital paulista nesta quinta-feira, 28, no 4º andar do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. O projeto, apresentado pelo Nubank com apoio do Ministério da Cultura, conta com réplicas dos cenários da série e fica ativo, a princípio, até o fim de fevereiro de 2025, com ingressos à venda no site oficial.

“Friends fala de algo muito atemporal. A amizade é uma coisa que está muito dentro de nós, seres humanos, porque toda geração tem amigos com personalidades diferentes, cada um tem um jeito de ser, mas no final somos amigos”, explicou Marcos Mello, diretor da Warner Bros, durante a coletiva de apresentação para jornalistas e convidados.

A mostra conta com 16 ambientes, alguns separados por lances de escadas, e reconstitui figurinos emblemáticos, objetos marcantes e sets de gravação Foto: Werther Santana/Estadão

A exposição, que já rodou algumas cidades da Europa e dos Estados Unidos, chega pela primeira à América Latina e deve passar por outras capitais brasileiras em 2025, segundo revelaram os organizadores do evento. Eles, no entanto, não quiseram informar o valor total de investimento e disseram apenas que foi um custo “muito alto, em dólares”.

Como é a exposição

O circuito da mostra não é imenso – conta com 16 ambientes, alguns separados por lances de escadas – mas é certeiro nos detalhes e na reconstituição de figurinos emblemáticos, objetos marcantes e sets de gravação, como os apartamentos de Joey e Chandler, a cozinha de Mônica, o sofá da clássica vinheta de abertura e o café Central Perk com suas xícaras gigantes. Locais que são parte intrínseca de muitas cenas engraçadas, românticas e emocionantes.

Outro destaque é a presença de exemplares dos roteiros originais de Friends, que podem ser folheados pelo público. O texto do episódio de estreia, autografado pelo sexteto de atores, fica protegido dentro de uma caixa transparente. Há também alguns desenhos da figurinista Debra McGuire.

Os espaços da exposição de 'Friends' são instagramáveis Foto: Werther Santana/Estadão

Os fãs podem filmar e fotografar à vontade, mas para aqueles que desejam desembolsar uma quantia maior, é possível usufruir do serviço profissional e depois revelar os retratos, mediante ao pagamento de um pacote. A compra dessas fotos é feita no final do trajeto em um estande localizado ao lado de um café de verdade, que conta com bebidas e cookies ao estilo nova-iorquino. Para finalizar, uma loja com produtos oficiais vende almofadas, camisetas, broches, livros e outras lembranças.

Além de ter a marca licenciada, a mostra conta com ações publicitárias envolvendo Matt LeBlanc. Na peça, que traz várias referências da série, o astro decide fundar seu próprio banco, o ‘Nubanc’. O envolvimento do ator, recluso desde a morte trágica do colega Matthew Perry, em 2023, despertou surpresa e entusiasmo. Só no Youtube, já são 44 milhões de visualizações.

“Fizemos questão de contar uma história que tivesse a ver com o nosso universo financeiro e que também pudesse engajar os fãs. E para isso a gente conseguiu a parceria com o Jeff Astrof, roteirista de Friends, para garantir que a campanha com o Matt tivesse muita verdade. Ele nunca tinha feito nenhuma campanha desde que a série acabou. Então, para nós, foi um privilégio”, contou Isabela Abbês, diretora de marketing do banco digital. The Friends Experience chega a São Paulo na esteira de outros projetos similares com alta demanda popular e de caráter imersivo que passaram pela cidade neste ano, como Stranger Things: The Experience, baseada no sucesso juvenil da Netflix, Harry Potter: The Exhibition, mergulho no universo mágico do bruxo mais famoso da literatura e do cinema, e Game of Thrones & House of the Dragon Experience, inspirada nas séries de fantasia da HBO.

A exposição, que já rodou algumas cidades da Europa e dos Estados Unidos, chega pela primeira à América Latina e deve passar por outras capitais brasileiras em 2025 Foto: Werther Santana/Estadão