‘Como fã, eu esperava uma batalha’, diz diretora sobre o fim de ‘A Casa do Dragão’

Atenção: este texto contém spoilers.

A 2ª temporada de A Casa do Dragão foi encerrada no domingo, 4, com um episódio recebido de forma morna pelo público. Após sete capítulos de preparação para a guerra, a série da HBO deixou o conflito para a terceira temporada, entregando mais um episódio de negociações e grandes reencontros - e sem um embate direto entre dragões e personagens.

Rhaenyra com dragões em A Casa do Dragão Foto: HBO/Divulgação

Mas a expectativa por confronto, aparentemente, não é exclusiva do público. Em entrevista à Variety, a diretora do oitavo e último episódio do 2º ano, Geeta Vasant Patel, revelou que, como fã, também esperava uma batalha. Questionada sobre como o episódio se encaixou em suas próprias expectativas, Patel respondeu: "Eu honestamente não sabia o que esperar. Eu não sabia se seria uma batalha ou qualquer outra coisa. Eu provavelmente esperava por uma batalha, como fã". Ela continuou: "E então eu li o roteiro e fiquei positivamente surpresa e feliz, porque acho que colocamos muita batalha. Acho que o que é legal deste episódio é que é sobre relações. É sobre o diálogo, as reviravoltas, o relacionamento entre Daemon e Rhaenyra e Rhaenyra e Alicent. Para mim, foi muito emocionante focar na dramaturgia".

A diretora ainda falou sobre lidar com a expectativa dos fãs por um final épico: “Eu definitivamente senti o desafio das pessoas esperando uma grande batalha, como isso poderia competir? Mas tendo feito o episódio 8 da primeira temporada, eu sabia que se seguíssemos o roteiro, seria ótimo”.

A terceira temporada de A Casa do Dragão ainda não tem previsão de estreia anunciada, mas entre filmagens e pós-produção, o lançamento é estimado para o fim de 2025 ou início de 2026.