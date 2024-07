Qimir é, sem dúvida, o grande acerto da série. Porque, embora The Acolyte traga nuance a conceitos pré-estabelecidos no universo Star Wars, o personagem é a prova de como ela também os enfatiza. Ao colocar no centro da trama um antagonista com uma moral maleável e fazer com que o público se encante com ele, a produção faz mais do que subverter a expectativa sobre quem se admira e quem se despreza na trama. A série evidencia o quão sedutor pode ser o Lado Sombrio.

Vale ressaltar que a escolha do termo “sedutor” aqui é bem proposital, porque Jacinto traz de fato um charme inigualável para o personagem, a ponto gerar vídeos com edições no Tiktok exaltando-o e, consequentemente, motivando as pessoas a assistirem à série. Como o próprio Qimir explica a Osha, além do medo e da raiva, o desejo é também uma fonte intensa de poder. Brincadeiras à parte, no caso específico da audiência da série, Qimir foi uma ferramenta de persuasão bem eficiente.

Em outras palavras, The Acolyte tira proveito do poder de todo vilão cativante: desperta a curiosidade e atrai novos espectadores; reforça as ideias que são alicerce para a produção; e até compensa a balança quando a execução das suas boas ideias deixa a desejar.