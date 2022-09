Nesta quinta-feira, 22, estreia no canal Sony o programa Self-Made Brasil, uma espécie de Shark Tank para empreendedores de gastronomia, que tem como apresentadora a atriz Sheron Menezzes. Apesar de não ter participantes competindo em uma cozinha ou que fale sobre comida, a nova atração pode ser vista como um programa de culinária focado no empreendorismo.

E, assim como ele, outros que focam muito mais em desafios gastronômicos ou em contar a histórias das comidas pelo mundo estão disponíveis nos principais serviços de streaming do país. O Caderno 2 fez uma curadoria de 15 programas que valem a pena assistir. Para alguns é até bom ter papel e caneta na mão para anotar as receitas.

Confira 15 programas de culinária para assistir no streaming

Rolling Kitchen

Em Rolling Kitchen, duas duplas se enfrentam para ver quem cozinha os melhores pratos do dia. Eles precisam preparar duas receitas complementares e de um mesmo tema no período de uma hora. A questão é que, enquanto a dupla cozinha, o palco gira e quem estava em uma bancada acaba passando para a seguinte e precisa terminar o prato de onde o outro participante parou. O programa tem duas temporadas, está disponível no Globoplay e no Globoplay + canais.

Mestres do Sabor

Neste programa, um grupo de chefs precisa mostrar todo o talento ao elaborar diferentes pratos. Os competidores são avaliados por renomados jurados e somente um deles sai vitorioso. A atração apresentada por Claude Troisgros e João Batista tem três temporadas disponíveis no Globoplay.

The Taste Brasil

O The Taste Brasil é como um The Voice, em que os cozinheiros são auxiliados pelos chefs mentores Felipe Bronze, Claude Troisgros, André Mifano e Helena Rizzo. A tarefa deles é provar, às cegas, colheres preparadas por talentosos cozinheiros a fim de encontrar um sabor surpreendente e único. O programa tem 5 temporadas disponíveis no Globoplay no plano com canais ao vivo.

Cook Island - Ilha do Sabor

Já o Cook Island mistura uma competição culinária com o reality show No Limite. Bom, na verdade, trata-se de um programa em que 12 participantes precisam usar da criatividade e dos recursos da natureza para criar pratos deliciosos e provar que merecem levar o prêmio de 100 mil reais. A atração é apresentada por Joaquim Lopes e Jéssica Ellen. A única temporada também está disponível no Globoplay, no plano de assinatura que inclui os canais ao vivo.

Selena + Chef

Neste programa disponível na HBO Max, a cantora e atriz Selena Gomez recebe chefs de cozinha para fazer algumas receitas junto com ela. Ao final de cada episódio, uma quantia em dinheiro era doado para a caridade. O programa tem quatro temporadas.

Julia

A série de ficcção baseia-se na história de Julia Child. Com oito episódios, a produção acompanha os bastidores do The French Chef, pioneiro programa de culinária, que estreou na TV aberta americana em 1963. Julia já foi encarnada nos cinemas por Meryl Streep no filme Julie e Julia. A série está disponível na HBO Max.





Comida de Série

A apresentadora e cozinheira Isadora Becker cozinha seus pratos preferidos de suas séries de televisão favoritas. Além das comidas, ela se inspira também nos figurinos das séries. O programa tem três temporadas disponíveis no Prime Video.





Master Chef

Um dos mais famosos realities shows de culinária do país também está disponível no streaming. O programa, que também está na TV aberta, reúne cozinheiros amadores para disputar o prêmio de Master Chef. Seis temporadas estão disponíveis no Prime Video, que também tem a versão de outros países.

Coisas que nunca comi

Otávio Albuquerque visita diversos lugares para provar coisas que a maioria das pessoas não come, como cérebro de boi, foie gras, testículo... Ele tenta vencer seus próprios preconceitos enquanto conversa sobre os pratos com pessoas de diferentes culturas. O programa tem duas temporadas no Prime Video. Na segunda, o apresentador vai à China para experimentar pratos locais.

Cozinhando o Impossível

Neste reality show, disponível na Netflix, confeiteiros e engenheiros se unem para criar sobremesas incríveis que, além de saborosas, precisam passar por testes de resistência e habilidades. A produção tem apenas uma temporada.

Comida de Rua

A série documental, como o próprio nome diz, vai às ruas para conhecer comidas que são servidas em grandes cidades do mundo. Disponível na Netflix, a atração tem uma versão americana, uma na Ásia e uma na América Latina. O Brasil é contemplado pela comida de rua de Salvador.

Mandou Bem

O reality show de competição traz confeiteiros amadores tentando dar conta de montar doces incríveis e de, ao final, ganhar um prêmio de 10 mil dólares. Apresentado pela irreverente Nicole Byer, o programa tem sete temporadas disponíveis na Netflix.

A Origem do Sabor

O programa embarca na jornada pelas tradições culinárias da China a fim de conhecer as histórias das pessoas que criam e apreciam pratos cheios de sabores e memórias no país asiático. A série tem apenas uma temporada disponível na Netflix.

Esquadrão de Confeiteiros

Nesta batalha para conquistar clientes que precisam de doces muito especiais, confeiteiros experientes criam sobremesas inovadoras com muita técnica e precisão. O programa também tem apenas uma temporada disponível na Netflix.

Da África aos EUA: Uma Jornada Gastronômica

O chef e escritor Stephen Satterfield mostra pratos saborosos viajando da África ao Texas, retratando a influência da gastronomia africana na culinária de diferentes regiões dos Estados Unidos. A série documental tem 4 episódios disponíveis na Netflix.