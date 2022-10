Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Diversos filmes e séries fizeram sua estreia no streaming ao longo desta semana e estão disponíveis em seu primeiro fim de semana neste sábado, 22, e no domingo, 23 de outubro de 2022. Confira abaixo alguns destaques entre os lançamentos para você assistir em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+ e Paramount+.

Periféricos (Amazon Prime Vídeo)

Estrelada por Chloë Grace Moretz, a série mostra uma jovem que aceita testar um programa de realidade virtual que a transporta para um futuro distópico, mas ela acaba descobrindo que suas ações tomadas no mundo virtual podem acabar impactanto o que considera como sua vida real. Estreou em 21 de outubro de 2022.





Recomeço (Netflix)

Protagonizada por Zoe Saldaña, a minissérie de drama romântico é baseada em um livro e retrata uma artista do Texas que parece encontrar o amor de sua vida por acaso durante uma viagem à Itália. Eles se mudam para os Estados Unidos, mas nem tudo sai como o esperado, e o casal terá que passar por provações. Estreou em 21 de outubro de 2022.

Continua após a publicidade





O Rei da TV (Star+)

A série sobre a vida de Silvio Santos começa em 1988, quando o apresentador descobriu um problema de saúde que lhe afastou das gravações e poderia ter mudado os rumos da TV brasileira. A partir dali, há diversas ‘viagens no tempo’ mostrando outros momentos de sua vida, desde a época de menino até como adulto e idoso.

A produção também aborda a relação de Silvio com diversos nomes conhecidos, como Gugu Liberato e Manoel de Nóbrega, além da própria história da TV no Brasil, principalmente do SBT. Fez sua estreia em 19 de outubro de 2022.





Continua após a publicidade

Garota do Século 20 (Netflix)

O filme coreano foca na história de uma paixão iniciada em 1999, tempos em que celulares ainda não eram smartphones, pagers eram vendidos e a internet era discada. No século 21, uma jovem poderá reencontrar seu primeiro amor em um mundo e contexto totalmente diferentes. Lançado em 21 de outubro de 2022.





Deixa Ela Entrar (Paramount+)

A série é inspirada no longa sueco Låt Den Rätte Komma In (2008), que ganhou popularidade com a versão norte-americana, Let Me In (2010), e retrata um mundo em que um homem tenta proteger sua filha vampira enquanto busca a cura para ela. Estreou em 21 de outubro de 2022.

Continua após a publicidade