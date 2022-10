Confira 5 estreias para assistir no streaming neste fim de semana

Diversos filmes e séries fazem sua estreia no streaming ao longo dos últimos dias e estão disponíveis em seus primeiros sábado, 15, e domingo, 16 de outubro de 2022. Confira alguns destaques entre os lançamentos para você assistir neste fim de semana.

Bem-Vindos à Vizinhança (Netflix)

Um casal e seus dois filhos não pensa duas vezes antes de contrair dívidas para comprar a casa dos sonhos em uma região tranquila e afastada do centro da cidade. Porém, cartas misteriosas e ameaçadoras e vizinhos com atitudes estranhas não permitem que tenham um sono tranquilo. Estreou na Netflix em 13 de outubro de 2022.

Shantaram (Apple TV+)

A série de ação protagonizada por Charlie Hunnam retrata a trajetória de um homem envolvido em uma vida de crimes e cuja cabeça está a prêmio, mas consegue se mudar para Mumbai, na Índia, numa tentativa de recomeçar a sua vida em um mundo totalmente diferente. O primeiro episódio foi lançado em 14 de outubro de 2022.

A Maldição de Bridge Hollow (Netflix)

Um professor de ciências (Marlon Wayans, de As Branquelas) que não é fã do Dia das Bruxas se muda para uma cidade em que boa parte da vizinhança leva a preparação para a festividade a sério. Quando um espírito do passado ressurge e faz parte da decoração ganhar vida, ele e sua filha terão que se esforçar para resolver tudo nessa comédia. Filme lançado em 14 de outubro de 2022.

Funkbol (Paramount+)

A produção brasileira aprofunda a relação entre o gênero musical do funk e jogadores de futebol. Dividida em cinco episódios, conta com cinco duplas formadas por um atleta e um músico: Arana e Guimê, Antony e Menor MR, Gabigol e Poze do Rodo, Rodrygo e Kekel, Matheus Cunha e Livinho. A série estreou no dia 10 de outubro de 2022.

Cyrano (Amazon Prime Vídeo)

O musical estrelado por Peter Dinklage foca no triângulo amoroso de tempos antigos em que a bela Roxanne é alvo da paixão de dois homens. Um, que se considera feio e baixo, e outro que não usar bem as palavras. Os dois se juntam para conquistá-la com a boa aparência de um e a forma de falar do outro, em uma ideia cujo resultado pode não ser positivo para todos os envolvidos. Disponível no streaming desde 14 de outubro de 2022.