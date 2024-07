Conheça 3 novas séries da Netflix aprovadas por cinéfilos e críticos profissionais

O Rotten Tomatoes é um site de críticas de filmes e séries de TV que compila opiniões de críticos profissionais e fãs de cinema comuns. A avaliação é resumida em uma porcentagem chamada “Tomatometer”, que indica a proporção de críticas positivas em relação ao total. Filmes e séries com alta porcentagem de críticas positivas recebem um selo de “Fresh” (fresco), enquanto aqueles com menos de 60% de críticas positivas são considerados “Rotten” (podre). Por isso, essa pontuação é uma boa referencia na hora de escolher o que assistir.

Os filmes são: Beleza Impiedosa (2022), Supacell (2024) e O Sabotador (2022). Foto: Divulgação/Netflix

Confira 3 opções de novas séries de TV que chegaram à Netflix com pontuação de 100% no Rotten Tomatoes:

O Sabotador

O Sabotador é um reality show de competição que retorna para sua segunda temporada na Netflix, 14 anos após a versão original ter ido ao ar. Neste programa, 12 novos participantes enfrentam uma série de desafios para acumular dinheiro em um pote de prêmio que apenas um deles ganhará. O diferencial? Entre os jogadores, há um 'Mole' (sabotador) designado secretamente, cuja missão é sabotar os esforços do grupo para aumentar o prêmio, mantendo os ganhos o mais baixo possível. No final, o último competidor deve identificar o intruso para ganhar o dinheiro acumulado. Uma das participantes desta temporada é Deanna Thompson, conhecida por seu papel no documentário de crime real da Netflix, Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer. Este reality é repleto de segredos, mentiras e traições.

Supacell (2024)

Supacell é um drama de ficção científica sobre um grupo de londrinos negros do sul que, de repente, desenvolvem superpoderes. Enquanto tentam entender e lidar com o impacto desses poderes no dia a dia, um homem tenta uni-los. Com uma nova abordagem ao gênero de super-heróis, com uma história e personagens com profundidade, a série apresenta uma premissa com reviravoltas e uma trilha sonora interessante, abordando temas sociais.

Beleza Impiedosa (2022)

Um drama sul-africano intenso e cativante. A série segue a jornada de uma mulher misteriosa que, em busca de vingança por seu passado trágico, se infiltra em uma poderosa família que controla um império global de beleza cheio de segredos. A trama combinada aos personagens complexos oferece uma narrativa intrigante.