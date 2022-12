Criador de ‘The White Lotus’ dá pistas de que nova temporada pode se passar na Ásia

A segunda temporada de The White Lotus se encerrou no domingo, 11. E, logo após ao episódio de encerramento, durante uma entrevista, o criador da série, além de roteirista e diretor, Mike White, insinuou que a próxima temporada pode acontecer na Ásia.

The White Lotus é uma série de sucesso da HBO, vencedora do Emmy de Melhor Série Limitada este ano. A primeira temporada aconteceu em um hotel no Havaí e a segunda se passou na Sicília. Antes mesmo do encerramento da história, o canal anunciou a renovação para mais um ano.

Segunda temporada de The White Lotus chegou ao fim neste domingo. Foto: Fabio Lovino/HBO

“A primeira temporada meio que destacou o dinheiro, e então a segunda temporada é sexo”, disse White na entrevista que foi exibida após o final da série no canal a cabo. “Acho que a terceira temporada seria talvez um olhar satírico e engraçado sobre a morte, a religião oriental e a espiritualidade. Parece que poderia ser uma rica tapeçaria para fazer outra rodada na White Lotus”, comentou o diretor.

Mas se entre a primeira e a segunda, o canal deu a certeza da volta de Tanya (Jennifer Coolidge) à série, por conta dos acontecimentos da segunda temporada, isto não é mais possível. Portanto, vamos ter que esperar mais novidades sobre a série em breve.