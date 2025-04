Criador de ‘The White Lotus’ indica possível mudança no cenário da 4ª temporada

Depois de três temporadas em resorts à beira-mar, The White Lotus pode explorar novos cenários em seu quarto ano. O criador da série, Mike White, revelou que pretende deixar as praias paradisíacas, sem perder o tom de mistério e tensão que consagrou a produção da HBO. “Sempre há espaço para mais assassinatos nos hotéis White Lotus”, brincou, ao fim da terceira temporada.

Rick (Walton Goggins) e Chelsea (Aimee Lou Wood) na terceira temporada de 'The White Lotus' Foto: Fabio Lovino/HBO

As três temporadas da série foram gravadas, em ordem, no Havaí, na Itália e na Tailândia. Em relação à nova fase, especulações indicam que a trama se passará na Europa, ainda mantendo a parceria com a rede de hotéis Four Seasons, que serve de locação para os luxuosos resorts da ficção.

Apesar de não confirmar o local exato, a executiva da HBO Francesca Orsi contou ao Deadline que a equipe deve realizar novas visitas para escolha de locações durante o verão europeu. Inicialmente, essa etapa aconteceria no início do ano, mas foi adiada para que a série tivesse uma pausa após a terceira temporada. A única certeza, até agora, é que o criador não pretende explorar cenários frios. Segundo o próprio elenco, ele já revelou que "odeia o frio". Assim, uma versão ambientada nas montanhas ou em estações de esqui parece fora de cogitação.