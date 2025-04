Criador de ‘The White Lotus’ responde à saída de compositor: ‘não me respeita’

Criador de 'The White Lotus', Mike White comentou saída do compositor Cristóbal Tapia de Veer, que anunciou que não retorna para a 4ª temporada Foto: HBO/Divulgação

Criador, diretor e roteirista de The White Lotus, Mike White falou sobre a saída do compositor Cristóbal Tapia de Veer da quarta temporada da série. Em participação no tradicional programa de rádio de Howard Stern, o cineasta afirmou que foi pego de surpresa pelas declarações públicas do músico chileno, que falou de seguidos desentendimentos entre os dois ao anunciar que não voltaria após o recém-encerrado terceiro ano.

“Eu não sei o que aconteceu”, disse White a Stern. “Tenho lido suas entrevistas, acho que ele decidiu fazer uma campanha de relações públicas sobre sua saída. Li as entrevistas e acho que ele não me respeita.” Em conversas com a Times, de Veer disse que a sonoridade sombria de suas composições não casava com a visão de reality shows do criador da série.

“Ele basicamente quer que as pessoas saibam que ele é sombrio e que eu assisto programas de reality”, seguiu White, que já participou de duas edições da competição The Amazing Race e do programa de sobrevivência Survivor: David vs. Goliath.

As três temporadas completas de The White Lotus estão disponíveis para streaming na Max.