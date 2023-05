Crítica: o grande erro da 2.ª temporada da série ‘Sweet Tooth’

Sweet Tooth teve a 3.ª temporada confirmada pela Netflix. Resta saber se os novos episódios serão mais parecidos com os da primeira leva ou com os mais recentes, que apesar de também serem divertidos, deixam a desejar.

Atenção: spoilers a seguir!

Cena da 2.ª temporada de 'Sweet Tooth' Foto: Netflix

O grande erro dos capítulos mais recentes de Sweet Tooth é a distância entre seus principais personagens na trama. Na 1.ª temporada, Gus (Christian Convery) e Jepperd (Nonso Anozie), o Grandão, se encontram logo no primeiro episódio. A sintonia entre os dois é um dos fatores cativantes para os espectadores. Só de ameaçarem separar os amigos, como na cena do trem, já sentia-se um incômodo.

Na 2.ª temporada, porém, a dupla só aparece pela primeira vez junta, de fato, ao fim do 5.º episódio (são oito, ao todo). É muito tempo sem a principal atração de Sweet Tooth, o que faz com que pareça que algo está faltando a série perca o ritmo.

Também há outros fatores menores, como as aparições muito rápidas de personagens como Tigresa (Mia Artemis) e o piloto de avião obcecado por um tanque de guerra, além da ‘enrolação’ para surgirem mais informações sobre Birdie, a mãe de Gus, e para Becky contar a Wendy que é sua irmã.

Isso sem falar nas ‘coincidências exageradas’, como o fato de o garoto-marmota Bobby aparecer de suas escavações exatamente em frente a onde estão outros personagens em momentos-chave. Mas, convenhamos, tratando-se de uma série com crianças híbridas num mundo distópico, isso não chega a ser um problema.

Vale a pena assistir Sweet Tooth?

No geral, Sweet Tooth continua sendo uma série bastante interessante para se assistir, e a qualidade da produção segue a mesma ou até melhor nos novos episódios, mas não dá para esperar que sejam tão legais quanto os da primeira leva. Resta torcer para que a 3.ª temporada, que se passa no Alasca, corrija alguns erros e caminhe para um encerramento com chave de ouro.