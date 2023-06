Netflix abre restaurante em Las Vegas em 30 de junho

A Netflix irá se lançar em um novo segmento ainda neste mês. A empresa de streaming irá abrir, no dia 30 de junho, o restaurante Netflix Bites em Los Angeles. O pop-up traz uma experiência gastronômica baseada nas produções da plataforma.

Entre os responsáveis pelo menu, estão chefs reconhecidos em realities da casa. Curtis Stone e Dominique Crenn de Iron Chef: Quest for an Iron Legend e Rodney Scott de Chef’s Table: BBQ estão entre os contratados.

Além do menu degustação, coquetéis personalizados para o menu de bebidas do restaurante também estarão disponíveis. Frankie Solarik e Julie Reiner, mixologistas do programa Drink Masters, são os responsáveis pelas criações.









Essa é mais uma das ações da Netflix que buscam promover experiências ao vivo para os telespectadores. Anteriormente, a gigante do streaming já realizou ação em uma loja pop-up de shopping também em Los Angeles. Na ocasião, a empresa ofereceu uma experiência ligada à divulgação da série Bridgerton.