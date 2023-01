Da boate Kiss a Elena Ferrante, 20 filmes e séries inspirados em livros para ver no streaming

Adaptações de livros para filmes e séries são bem comuns. Alguns são bastante esperados e fazem muito sucesso, como as franquias Harry Potter, Jogos Vorazes, Cinquenta Tons de Cinza, Crepúsculo... A lista não para.

Com a chegada do fim de semana, o Caderno 2 indica 20 filmes e séries que nasceram de livros. Alguns são bem conhecidos do público, outros nem tanto. De Elena Ferrante a J.R.R. Tolkien, passando por Philip Pullman e Margareth Atwood. De autores famosos a alguns menos conhecidos, mas que viraram best-sellers, vale a pena conferir esta lista.

Leia também ‘Succession’: Veja data da estreia da quarta temporada da série da HBO

Confira abaixo 20 filmes e séries inspirados em livros para ver no fim de semana

Filmes

A Culpa é das Estrelas

O filme lançado em 2014 é baseado no livro de mesmo nome de 2012, escrito por John Green. Na história, Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters são dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. Hazel sempre ignorou a ideia de se envolver amorosamente com alguém por causa da doença, mas se deixa apaixonar por Augustus. Disponível no Disney+.

Cinquenta Tons de Cinza

Baseado no livro de E. L. James, conta a trajetória do casal Anastasia Steele e Christian Grey. Ela, uma estudante de literatura e ele, um jovem bilionário a quem ela entrevista no início da história como um favor a sua colega de quarto Kate Kavanagh. Embora sexualmente inexperiente, Anastasia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo. O filme e sua primeira sequência, Cinquenta Tons Mais Escuros, também baseado no livro, estão disponíveis na Netflix.

Jogos Vorazes

Mais uma série de livros que virou uma série de filmes. Jogos Vorazes e suas continuações Em Chamas e Esperança, escritos por Suzanne Collins, ganharam quatro filmes (Esperança é dividido em duas partes). Na história, na região antigamente conhecida como América do Norte, a Capital de Panem controla 12 distritos e os força a escolher um garoto e uma garota, conhecidos como tributos, para competir em um evento anual transmitido por televisão. Todos os cidadãos assistem aos jogos, no qual os jovens lutam até a morte, de modo que apenas um saia vitorioso. O primeiro filme estrelado por Jennifer Lawrence está disponível na Netflix e na HBO Max. As sequências estão disponíveis no plano especial do Globoplay e no Lionsgate+.

Continua após a publicidade

Pinóquio

A história do boneco de madeira criado pelo carpinteiro Geppetto já foi adaptada algumas vezes para o cinema. A mais recente adaptação foi a animação em stop motion dirigida por Guillermo del Toro. A história baseada no livro As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, todo mundo conhece: um boneco de madeira ganha vida e, cansado de ser diferente de todas as outras crianças, ele embarca em aventuras que são perigosas e cheias de lição. O filme está na Netflix, mas outras versões podem ser vistas no Disney+, que também lançou em 2022 uma versão em live action de sua clássica animação de 1940.

Duna

O filme é baseado no livro de mesmo nome, um romance de ficção científica do escritor americano Frank Herbert, publicado em 1965. Uma adaptação foi lançada em 2021, dirigida por Dennis Villeneuve. Outra, de 1984, tem a assinatura de David Lynch, mas é conhecida como um fracasso de sua carreira. Na história, Paul Atreides é um jovem cujo destino além de sua compreensão: viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo. Ambos estão disponíveis em serviços de streaming. O de Villeneuve pode ser visto no HBO Max e o de Lynch, no Star+.

O Diabo Veste Prada

Continua após a publicidade

A história de Andy, uma mulher recém-formada com grandes sonhos e que vai trabalhar na conceituada revista de moda Runway é contada pela escritora Lauren Weisberger. A função de Andy é ser assistente da diabólica Miranda Priestly. O filmes estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway também tem no elenco a top model brasileira Gisele Bündchen. Disponível no Star+.

Morte no Nilo

Um dos clássicos de Agatha Christie, publicado em 1937, foi adaptado para o cinema em dois momentos: em 1978, dirido por John Guillermin, e o mais recente, lançado no ano passado, dirigido por Kenneth Branagh. Na história, as férias do detetive Hercule Poirot à bordo de um cruzeiro no Egito se transforma em uma caçada a um assassino durante a lua de mel de um famoso casal. A versão mais recente está disponível no Star+.

O Iluminado

Baseado no livro de mesmo nome de Stephen King, acompanha a história de Jack Torrance, sua esposa e seu filho. A fim de curar seu bloqueio de escritor, Torrance se torna caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho Danny, que é atormentando por premonições. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e se transforma em um maníaco, aterrorizando sua própria família. O filme, dirigido por Stanley Kubrick, está disponível no HBO Max.

Continua após a publicidade

Com Amor, Simon

Baseado no livro Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli, o filme acompanha Simon, um garoto de 17 anos, que aparenta levar uma vida comum, mas sofre por esconder um grande segredo: ele esconde sua sexualidade para sua família e amigos. A história se complica quando ele se apaixona por um dos colegas de classe, anônimo, na internet. O filme está disponível no Star+.

As Vantagens de Ser Invisível

O livro homônimo de Stephen Chbosky foi adaptado para o cinema pelo próprio autor que também é diretor e roteirista. Lançado em 1999, só foi chegar às salas de cinema em 2012. A história acompanha Charlie, um jovem tímido que se esconde em seu próprio mundo até conhecer dois irmãos que o ajudam a viver novas experiências. Embora vivendo uma fase feliz, Charlie não esquece as tristezas do passado. O filme está disponível na Netflix e no HBO Max.

Séries

Continua após a publicidade

A Vida Mentirosa dos Adultos

O romance da escritora Elena Ferrante, lançado em 2019, virou uma série da Netflix, que estreou este ano. A história acompanha tia Vittoria e sua sobrinha, na década de 1990, em Nápoles. A tia mostra um lado diferente da cidade para sua sobrinha. No entanto, os pais da adolescente não ficam muito felizes ao descobrir isso. Uma temporada disponível na Netflix.

Todo dia a mesma noite

A série da Netflix é baseada no livro de mesmo nome da jornalista Daniela Arbex, que mostra a luta de pais e familiares que perderam seus entes queridos no incêndio da boate Kiss, a maior tragédia em uma casa de shows do país. A história acompanha, principalmente, quatro dessas famílias ao longo de quase 10 anos, de uma caso na justiça que ainda está em aberto. São cinco episódios disponíveis na Netflix.

Continua após a publicidade

Heartstopper

A serie é baseada no romance gráfico de drama adolescente escrito e ilustrado por Alice Oseman e dirigida por Euros Lyn, lançada em 2022. Dividida em cinco volumes acompanha a história dos estudantes Charlie Spring e Nick Nelson, que se apaixonam e precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa. Uma temporada disponível na Netflix.

Outlander

A série é baseada em uma série de romances de ficção histórica norte-americana, escritos por Diana Gabaldon. Nove livros já foram publicados. A série acompanha a enfermeira em combate Claire Randall que, em 1945, durante uma lua de mel na Escócia é misteriosamente transportada através do tempo para o ano de 1743. Cinco temporadas estão disponíveis na Netflix.

Anéis de Poder

Continua após a publicidade

Esta é a única série desta lista que não é exatamente baseada em um livro, mas nos escritos de J.R.R. Tolkien. A história contada em oito episódios se inspira nos apêndices da trilogia principal escritas por Tolkien, e ambientada durante a Segunda Era da Terra Média, ou seja milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, dois livros do escritor. A série, considerada a mais cara da história, tendo custado Um bilhão de dólares, está disponível na Amazon Prime Video.

Game of Thrones

Outro sucesso da teledramaturgia, Game of Thrones se baseia na série de livros Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. O primeiro livro, A Guerra dos Tronos, foi lançado em 1996. A obra, apesar de ter sido completamente lançada na TV e no streaming, ainda está em aberto, já que o sexto livro, que deve se chamar The Winds of Winter (Os Ventos do Inverno, em tradução livre). A série completa, que conta a história épica da disputa pelo trono de ferro, está disponível no HBO Max.

Little Fires Everywhere

Baseada no livro Pequenos Incêndios Por Toda Parte, de Celeste Ng, conta a história de duas famílias que vivem nos anos 1990 em Shaker Heights e que tem seus destinos entrelaçados, mudando suas vidas. A história explora o peso dos segredos, a natureza da arte e a identidade, a atraçao feroz da maternidade, além do perigo de acreditar que seguir as regras pode evitar desastres. São oito episódios disponíveis no Amazon Prime Video.

Anne With an E

Baseada no romance Anne de Green Gables, da escritora canadense L. M. Montgomery, a série acompanha a pequena Anne, que é adotada por engano por um casal de irmãos solteiros, donos da fazenda Green Gables. Durante três temporadas, vemos seu desenvolvimento, conhecemos suas amigas e assistimos a ela crescer, vivendo todos os dramas de uma menina que está amadurecendo. A série foi cancelada pela plataforma, deixando algumas tramas sem resposta, mas completando o arco principal da personagem. Anne With An E está disponível na Netflix.

The Handmaid’s Tale

Baseada no livro distópico de Margareth Atwood lançado em 1985, acompanha a história de uma mulher que, vive sob um regime fundamentalista religioso cristão, que é responsável por, entre outras coisas, violentar algumas mulheres. A série tem cinco temporadas e pode ser vista no Star+, Paramount+ e Globoplay, este último só para quem tem assinatura premium.

His Dark Materials

A série é baseada na série de livros de mesmo nome do escritor britânico Philip Pullman, que aqui no Brasil foi trduzida para Fronteiras do Universo. A história acompanha a pequena Lyra, que ainda não sabe, mas tem uma missão muito importante no mundo. A série é dividida em três temporadas, que correspondem aos três livros: A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. O primeiro livro também ganhou uma adaptação para o cinema, que não garantiu as sequências. Todas as temporadas estão disponíveis no HBO Max.