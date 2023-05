Segunda temporada de ‘De Volta aos 15′, da Netflix, ganha data de estreia; veja

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 17, a data de estreia da segunda temporada de De Volta aos 15, série com Maisa e Camila Queiroz, que volta à plataforma de streaming no dia 5 de julho com mais 16 episódios.

Na nova fase da história, a Anita de 30 anos (Camila Queiroz) precisa voltar aos 15 (Maisa) para tentar consertar a vida da irmã, Luiza (Amanda Azevedo/Mariana Rios). No entanto, Joel (Antonio Carrara/Gabriel Stauffer) invadiu a conta dela no Floguinho e também se tornou um viajante no tempo.

Maisa como Anita em 'De Volta aos 15'. Foto: Vanessa Bumbeers/Netflix

Depois de um dia desastroso em que ele interfere na vida de todo mundo, Anita retorna a 2021 só para descobrir que seu momento perfeito em Paris ao lado de Henrique (Caio Cabral/Breno Ferreira) não existe mais. Tudo está diferente. E agora? Anita e Joel precisam unir forças para colocar tudo nos eixos e consertar o futuro. No meio disso tudo, ela ainda vai ter que decidir com quem quer ficar: o romântico Henrique, o parceiro Joel ou... o improvável e irresistível Fabrício (João Guilherme/Bruno Montaleone).

O anúncio foi compartilhado pelas atrizes em publicações no Instagram. “@anitah_malukah2006 invadindo aqui pra dizer que: finalmente temos data de estreia da 2ª temporada de ‘De Volta Aos 15′”, escreveu Maisa mencionando um perfil que seria da personagem. “Vai ter mais nostalgia, tretas, crushes... Vocês não perdem por esperar”, compartilhou Camila.

Inspirada no livro de mesmo nome da escritora Bruna Vieira, a série promete, na sua segunda temporada, ainda mais nostalgia dos anos 2000, diversão, tretas e, claro, dramas da vida adulta e da vida adolescente.

A direção geral é de Maria de Medicis, com direção episódica de Marina Person e Ian SBF. “É uma grande realização poder me juntar a esse projeto. A segunda temporada vai elevar ainda mais os momentos nostálgicos, além de continuar trazendo temas urgentes como a diversidade”, comenta Maria em comunicado enviado à imprensa.

Produzida por Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento, para a Netflix, a nova temporada tem roteiro de Vitor Brandt, Amanda Jordão, Gautier Lee, Pedro Riera e Ray Tavares, com André Hanks como assistente. Janaína Tokitaka, Renata Kochen e Alice Marcone também participaram do desenvolvimento, que teve ainda consultoria de Luh Mazza.