De Whindersson Nunes a ‘The Walking Dead’: Veja os lançamentos da Netflix em fevereiro

A Netflix prepara uma série de lançamentos para fevereiro, entre séries, filmes, documentários e animes. Há opções para todas as idades e preferências.

Um dos destaques do mês, entre as séries, é a estreia da temporada final de The Walking Dead. Classes, sobre três estudantes de um bairro pobre que são admitidos em uma escola de elite em Déli, também chega à Netflix. Outra produção em destaque, As Leis de Lidia Poët, retrata uma mulher que, proibida de advogar, vai em busca de seus direitos. Já Três Vidas fala sobre uma detetive que descobre que tem duas irmãs gêmeas e passa a investigar sua própria história.

Simonal, filme que acompanha a trajetória do músico brasileiro, chega ao catálogo da Netflix depois de uma trajetória em festivais e no cinema. Adoráveis Mulheres, festejado filme de Greta Gerwig baseado no livro de Louisa May Alcott, também. Além deles, Destemida, sobre uma adolescente australiana que quer ser a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo, e Na Sua Casa ou na Minha?, comédia romântica com Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, poderão ser vistos na plataforma em fevereiro.

Série Rainhas Africanas conta a ascensão e o reinado de Nzinga de Angola

Na seção de documentários e especiais, Whindersson Nunes: Isso Não é um Culto e Rainhas Africanas: Nzinga. E para as crianças, Thomas e Seus Amigos: Trens a Todo Vapor – Temporada 2 e O Meu Pai é um Caçador de Recompensas.

Veja a seguir as estreias da Netflix para fevereiro de 2023, com as informações fornecidas pela plataforma.

Séries

Freeridge (2/2)

Um grupo de amigos adolescentes compra uma caixa estranha e agora precisa reverter a maldição que está estragando suas vidas.

Classes (3/2)

Três jovens de um bairro pobre entram em uma conceituada escola de elite em Déli, onde segredos e fofocas podem ter consequências fatais.

Você: Temporada 4 (9/2)

Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada rumo à redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão.

Love is Blind: Where Are They Now?: Season 4 (10/2)

Confira o destino dos participantes desta temporada um ano após a grande decisão de subirem ou abandonarem o altar.

Love to Hate You (10/2)

Para ela, perder para homens é inadmissível. Para ele, confiar nas mulheres é impossível. E se esses dois fossem obrigados a se encontrar?

Match Perfeito (14/2)

Nesta competição de namoro que mistura estratégia e sedução, os casais mais compatíveis devem juntar ou separar outras duplas para ganhar.

Sem Filtro (15/2)

Cansada de estudar, Marcely larga a faculdade para correr atrás do sonho de virar influencer. Mas a vida online não é tão fácil quanto parece…

Red Rose (15/2)

Um grupo de adolescentes precisa sobreviver a um verão aterrorizante depois de baixar um app que dá ordens perigosas com consequências mortais.

As Leis de Lidia Poët (15/2)

Proibida de advogar, uma mulher se prepara para lutar contra a decisão do tribunal. Inspirada na vida de Lidia Poët, a primeira advogada italiana.

Família Upshaw: Parte 3 (16/2)

Ainda em busca de sucesso e sossego, a família Upshaw enfrenta desafios que põem à prova seus relacionamentos e sua resiliência.

Submundo do Crime: Temporada 2 (17/2)

A chegada de um novo inimigo estraga os planos de fuga de Mehdi, Liana e Tony e força o grupo a formar alianças improváveis.

Três Vidas (22/2)

Após descobrir que tem duas irmãs gêmeas idênticas a ela, uma detetive inicia uma perigosa jornada para saber a verdade sobre seu passado.

The Walking Dead: Temporada 11 (22/2)

Na eletrizante temporada final, os sobreviventes enfrentam a escassez e a desconfiança enquanto encaram perigos letais e a poderosa Commonwealth.

Outer Banks: Temporada 3 (23/2)

Os Pogues seguem para o Caribe e novos territórios em busca de aventuras, mas acabam se envolvendo na perigosa busca pela lenda de uma cidade perdida.

De Quem Estamos Fugindo? (24/2)

Atormentadas por um passado doloroso, mãe e filha vivem como fugitivas, suspeitando de todos que cruzam seu caminho.

Brincando com Fogo: Alemanha (28/2)

Dez solteiros atraentes curtem um retiro em um paraíso tropical sem saber que, para ganhar uma bolada em dinheiro, precisam resistir às tentações carnais.

Filmes

Destemida (3/2)

Teagan Croft como Jessica Watson em 'Destemida' Foto: Netflix

Uma adolescente australiana corre atrás do sonho de se tornar a pessoa mais jovem a velejar ao redor do mundo sozinha.

Simonal (8/2)

Fabrício Boliveira como Wilson Simonal Foto: Paprica Fotografia

Acompanhe a ascensão e queda de Wilson Simonal, que viu sua carreira desmoronar por ter supostamente colaborado com a ditadura militar.

Querido David (9/2)

Uma estudante exemplar tem apenas um segredo: um blog picante sobre o crush. Mas a vida dela vira de cabeça para baixo quando suas histórias vazam para a escola toda.

Na Sua Casa ou na Minha? (10/2)

Apesar de opostos, Debbie e Peter são grandes amigos. Eles trocam de casa por uma semana, e essa experiência pode abrir as portas para o amor.

10 Dias de um Homem Bom (10/2)

Um detetive particular investiga um desaparecimento e acaba embarcando em uma missão que mudará sua vida de maneiras inesperadas.

Re/Member (14/2)

Seis estudantes presos em um loop temporal precisam encontrar as partes do corpo de uma vítima desconhecida para quebrar essa maldição e dar fim ao ciclo de horror.

Meu Nome é Chihiro (23/2)

Uma ex-acompanhante irreverente começa a trabalhar no restaurante de uma cidadezinha do litoral e alegra quem cruza o seu caminho.

Fantasma e CIA (24/2)

A família de Kevin viraliza ao descobrir que um fantasma chamado Ernest assombra sua nova casa. Mas, quando Kevin ajuda Ernest a investigar o passado, todos viram alvos da CIA.

Bad Boys Para Sempre (25/2)

Chegou a vez de Marcus desfrutar de sua merecida aposentadoria da Polícia de Miami. Antes, ele só precisa livrar seu parceiro Mike de um perigoso cartel.

Adoráveis Mulheres (25/2)

Determinada a ser independente na década de 1860, uma escritora relembra os altos e baixos da época que passou ao lado das irmãs e de uma amiga.

Documentários e especiais

Bill Russell: Lenda da NBA (8/2)

Este documentário biográfico examina o legado do campeão Bill Russell tanto na NBA quanto na luta pelos direitos civis.

Rainhas Africanas: Nzinga (15/2)

Misturando dramatização e documentário, esta série mostra a ascensão e o reinado da rainha Nzinga de Angola entre traições familiares e rivalidades políticas.

Whindersson Nunes: Isso não é um culto (19/2)

Whindersson Nunes sabe que o fim está próximo e reflete sobre acontecimentos da atualidade, redes sociais, religião e mais em seu novo especial de stand-up.

Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh (22/2)

Tragédias chocam uma pequena comunidade da Carolina do Sul e expõem os segredos arrepiantes de uma poderosa família local.

F1: Dirigir para Viver – Temporada 5 (24/2)

Em cada temporada implacável de Fórmula 1, pilotos, gestores e donos de equipes vivem grandes emoções nas pistas e fora delas.

Crianças e Família

O Meu Pai é um Caçador de Recompensas! (9/2)

Um caçador de tesouros intergaláctico leva a paternidade a novos extremos depois que seus dois filhos invadem sem querer uma missão.

Um caçador de tesouros intergaláctico leva a paternidade a novos extremos depois que seus dois filhos invadem sem querer uma missão.

That Girl Lay Lay: Temporada 2 (23/2)

Com seu segredo ainda a salvo, as amigas Sadie e Lay Lay enfrentam problemas tecnológicos, desafios na escola, lições de vida e muito mais.

Thomas e Seus Amigos: Trens a Todo Vapor – Temporada 2 (16/2)

Thomas e seus amigos estão a todo vapor explorando a ilha de Sodor, fazendo entregas eletrizantes e descobrindo o poder do trabalho em equipe.

O Curioso Mundo de James: Temporada 2 (24/2)

James, Max e Echo estão de volta para mais conversas sem pé nem cabeça, ideias duvidosas e aventuras escolares. Sabe, né? O caos reina nessa cidadezinha do Arizona.

Anime

Detetive Conan: Hanzawa, o Culpado (1/2)

Nesta paródia derivada de Detective Conan, uma silhueta suspeita com sede de sangue se muda para uma cidade perigosa.

Make my Day (2/2)

Em um planeta distante e gelado, prisioneiros forçados a escavar uma rara fonte de energia fazem uma descoberta terrível.

Aggretsuko: Temporada 5 (16/2)

Nesta temporada, Retsuko encara o maior desafio de sua vida ao cair de paraquedas no mundo da política. Vote em Retsuko!