Disney + anuncia bloqueio de compartilhamento de senhas entre usuários que não morem na mesma casa

Ao que tudo indica, a Disney + resolveu seguir a política da Netflix e proibir que usuários compartilhem senhas para acesso à plataforma de streaming. De acordo com o portal americano de notícias The Verge, assinantes da Disney no Canadá teriam recebido um comunicado via e-mail no qual a empresa anunciou a decisão. A medida entraria em vigor no dia 1º de novembro.

O bloqueio do compartilhamento de senhas seria, assim como ocorre na Netflix, entre usuários que não moram na mesma casa. A informação também já está disponível em uma nova seção criada na plataforma, batizada de “compartilhamento de conta”.

Nela, a Disney avisa que começará a analisar as atividades dos usuários e que o não cumprimento da medida poderá levar a limitações no uso ou até mesmo no encerramento do cadastro. Assim como ocorreu com a NetFlix, é provável que a medida se estenda para outros países, incluindo o Brasil.

Aqui no Brasil, a Disney + oferece conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, além de produções esportivas geradas pela ESPN. O preço dos planos variam entre R$ 33,90 e R$ 55.90 por mês.