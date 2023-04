Disney+ cancela série ‘A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História’

A série A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História não ganhará uma nova temporada no Disney+. A produção é um spin-off do filme A Lenda do Tesouro Perdido. A informação foi divulgada pelo site Deadline.

A história mostra uma jovem latina (Lisette Alexis) que, em busca de respostas sobre sua família, embarca em uma aventura que pode desenterrar um tesouro pan-americano perdido.

O Disney+ tem tido dificuldades para emplacar várias temporadas de séries que não pertençam ao universo Marvel ou Star Wars, que já contam com um público cativo de aficionados.

A série foi inspirada nos filmes A Lenda do Tesouro Perdido (2004) e A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos (2007)









