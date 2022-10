Disney+ divulga o trailer da série original ‘Beckham: Salve Nosso Time’

O Disney+ lançou o trailer oficial da série original do Reino Unido, Beckham: Salve Nosso Time, que estreia exclusivamente na plataforma em 9 de novembro. Além do trailer, novas imagens da produção foram disponibilizadas.

Coproduzida pela Twenty Twenty, produtora premiada pelo BAFTA e RTS, e Studio 99, Beckham: Salve Nosso Time é uma emocionante série documental que mostra o retorno de David Beckham à suas raízes no leste de Londres para orientar os Westward Boys, um time de futebol jovem e de base que está na zona de rebaixamento de sua liga. No entanto, esta não é uma liga qualquer, mas sim a mesma em que David jogou quando jovem.

David Beckham conversa com Rio, jogador do Westward Boys, um time de futebol jovem e de base que está na zona de rebaixamento de sua liga.

David Beckham é o mentor do jovem elenco, compartilhando histórias de sua própria carreira de jogador que durou mais de 20 anos, jogando em alguns dos clubes mais bem-sucedidos do mundo, e ajudando-os a aprender lições valiosas sobre prática, ambição e trabalho em equipe. Fora do campo, Beckham tem a chance de passar um tempo com os jogadores e suas famílias, conhecendo suas vidas, aprendendo sobre seus sonhos e preocupações e conversando com eles sobre a importância da colaboração, ética de trabalho e senso de comunidade.

No trailer exclusivo, o público vê a primeira vez que o grupo se encontra com David Beckham e um dos jogadores do time pergunta sobre seus pênaltis perdidos. Para David, orientar os garotos, ter conversas inspiradoras e até colocar as chuteiras novamente para tentar fazer seu clássico gol de falta nesse jovem time é uma forma de retribuição.