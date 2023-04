Documentário ‘Relendo Mafalda’ concorre em festival de séries em Cannes

EFE - O documentário argentino Relendo Mafalda, que estuda a mítica personagem criada por Quino, concorre nesta semana no Canneseries, festival internacional de séries, que acontece na cidade do sul da França, onde estreou na segunda-feira, 17, quando foi exibido seu primeiro episódio.

A minissérie - obra da diretora argentina Lorena Muñoz e do produtor Fernando Semenzato - é composta por quatro episódios de meia hora que reúnem depoimentos de vários cartunistas argentinos e amigos de Joaquín Salvador Lavado Tejón, conhecido como Quino, que morreu na cidade argentina de Mendoza em 2020, aos 88 anos.

“Constitui um patrimônio histórico”, reflete Muñoz, em entrevista à organização da Canneseries. Ela considera que o meio televisivo dá oportunidade para alargar o universo de Mafalda.

Joaquin Salvador Lavado, o Quino, com a estátua de Mafalda, sua personagem mais famosa. Foto: Eloy Alonso

Início

O primeiro capítulo revê os primórdios de Mafalda como cartoon publicitário na década de 1960, quando Quino trabalhava nessa área criando a personagem que acabou por marcar toda uma geração.

Quino, que na época era “mais humorista do que cartunista”, segundo a minissérie, consegue publicar os primeiros cartuns de Mafalda em 1964, na revista Primera Plana, e, aos poucos, cuidou do traço e da personalidade da pequena argentina que não gostava de sopa.

Continua após a publicidade

O episódio analisa diversos exemplos do quadrinho a partir da visão de colegas de Quino, como Liniers (Ricardo Siri) e Alberto Montt, e até admiradores da obra, como o ator e comediante espanhol Santiago Segura. Suas entrevistas são combinadas com imagens de arquivo do próprio Quino em vários programas de televisão, além de oferecer a visão de historiadores e especialistas da área para estudar Mafalda em profundidade.

A série, produzida pelo Disney+, mostra uma Mafalda inconformista, rebelde e revolucionária, que protesta contra as injustiças e curte a música dos Beatles, tudo à imagem da juventude da época, que se rebelava contra os mais velhos.

Criada nos anos 1960, a personagem Mafalda continua a cativar crianças e adultos, mostrando que sua história em quadrinho continua atual.