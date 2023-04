Dona Florinda, do seriado ‘Chaves’, vem ao Brasil para encontro com fãs

Viúva de Roberto Gomez Bolaños (1929-2014), criador da série Chaves, Florinda Meza, 74 anos, estará em São Paulo, no dia 22 de abril, como convidada do Festival da Boa Vizinhança organizado pelo Educa Fest.





Florinda Meza, a dona Florinda do seriado Chaves Foto: Televisa





Atriz mexicana que deu vida à personagem Dona Florina diz estar ansiosa para esse encontro com os fãs brasileiros. No material de divulgação do projeto, artista ressalta seu nervosismo por esse momento, pois se trata de um evento mundial, com temas que ela abraça há tempos. Ela é uma das apoiadoras do Educa Fest, que é um festival de educação, ecologia e sustentabilidade.

Sobre o seriado Chaves, que continua na memória recente do grande público, que não se conforma em não poder ver mais os personagens icônicos, Florinda Meza vê essa questão como “uma coisa inexplicável e fascinante ao mesmo tempo”. Atriz vive a mãe do Quico, no seriado, um menino mimado, que ela trata por “meu tesouro”.

Informações sobre o evento estão no site https://www.educafest.com/

