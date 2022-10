Elena Ferrante: Começam gravações da 4ª temporada de ‘A Amiga Genial’

ANSA - Começaram nesta segunda-feira, 24, em Florença, na Itália, as gravações da quarta e última temporada da série My Brilliant Friend (A Amiga Genial), série adaptada da célebre tetralogia napolitana de Elena Ferrante.

Desta vez, o seriado exibido pela HBO retratará os eventos de História da Menina Perdida, último livro da saga que tornou a misteriosa escritora italiana famosa no mundo todo.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco se despedem dos papéis de Lila e Lenù, respectivamente





A premiada Alba Rohrwacher substitui Margherita Mazzucco na pele de Elena Greco, a Lenù, mas ainda não se sabe quem assumirá no lugar de Gaia Girace no papel de Raffaella Cerullo, a Lila. A expectativa é de que todos os atores das três primeiras temporadas sejam trocados para se aproximar da idade dos personagens no último livro da tetralogia.

A quarta temporada se passará entre os anos 1980 e 2000 e ainda não tem data de lançamento definida.





Publicidade